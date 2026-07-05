כיכר השבת
חגיגות ה-250 לארה"ב

רגע טלוויזיוני ענק: טראמפ צפה בעצמו צופה בעצמו... | צפו בתיעוד המדהים

רגע טלוויזיוני ענק נצפה אתמול ברשת האמריקנית פוקס ניוז, כאשר נראתה דמותו של טראמפ צופה בטלוויזיה - באותו ערוץ בדיוק שצילם אותו באותם רגעים | התוצאה: בשידור נראה טראמפ צופה בעצמו כשהוא צופה בעצמו...וכו' | צפו בתיעוד המדהים (מעניין) 

רשת הטלוויזיה האמריקנית פוקס ניוז סיפקה אמש רגע טלוויזיוני יוצא דופן במהלך משדר מיוחד לציון 250 שנה להקמת ארצות הברית. במהלך השידור החי, המצלמות התמקדו בחלון החדר שבו שהה הנשיא דונלד טראמפ יחד עם רעייתו מלאניה ואנשי צוותו, בעודם נערכים לנאומו המרכזי של הנשיא שנקבע לשעה אחת עשרה בלילה.

בתוך החדר הוצב מסך טלוויזיה גדול שהציג באופן קבוע את שידורי הרשת, דבר שהוביל לאפקט ויזואלי נדיר של השתקפות אינסופית. הצופים בבית חזו בטראמפ כאשר הוא מביט במסך הטלוויזיה, שבו שודר באותו רגע המבט שלו עצמו אל המסך, תוך שהרשת מעטרת את השידור בכתובית המציינת כי הנשיא צופה בערוץ.

התיעוד הייחודי הפך במהרה למוקד עניין, כאשר הוא מעניק פרשנות ויזואלית סמויה למעמדו של טראמפ באירוע הלאומי. הלולאה הטלוויזיונית, שבה טראמפ נמצא במרכז התמונה וצופה בעצמו כשהוא מביט בעצמו, המחישה באופן בלתי מכוון כיצד הדמות הפוליטית המרכזית תופסת את כל נפח המדיה והופכת למוקד הבלעדי של הערב.

ברקע התיעוד נשמעו קולות מגישות הערוץ אשר שוחחו על הקידמה הטכנולוגית העצומה שחוותה המדינה מאז ימי האבות המייסדים. המגישות ציינו כי איש בעבר לא היה יכול לדמיין את פריצת הדרך בתחומי הרפואה, התחבורה והתקשורת, בעוד הקהל במקום מריע לקול זיקוקי הדינור שליוו את חגיגות החירות האמריקניות.

פוקס ניוז

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