ראש הממשלה בנימין נתניהו התראיין אחר הצהריים לרשת 'פוקס ניוז' ברקע הקרע עם ממשל טראמפ והמתקפה החריפה של סגן הנשיא ג'יי די ואנס.

ראש הממשלה התבקש להגיב על דבריו החריפים של סגן הנשיא ואנס שאמר כי ישראל היא בודדה, וכי "ארה"ב היא החברה היחידה שנותרה לישראל כרגע".

המראיינת ברשת פוקס ניוז פתחה את הראיון בשאלה האם נכונה הצהרתו של שר הביטחון הישראלי, לפיה ישראל מכינה חבילת תקיפה חד-צדדית נגד איראן. בהמשך לכך תהתה המראיינת האם ביצוע המהלך יהיה קשה יותר מבחינה פוליטית, במיוחד לאחר שסגן הנשיא השמיע דברים נוקבים בנושא זה.

במהלך השידור הושמעו דבריו של סגן הנשיא ג'יי די ואנס, אשר טען כי דונלד טראמפ הוא ראש המדינה היחיד בעולם כולו שמגלה אהדה כלפי מדינת ישראל בעת הנוכחית. ואנס הוסיף כי אם הוא עצמו היה חבר בקבינט של הממשלה בישראל, הוא לא היה ממהר לתקוף את בעלת הברית העוצמתית היחידה שנותרה למדינה ברחבי העולם.

בתגובה לשאלת המראיינת לגבי רשמיו מדברים אלו, השיב ראש הממשלה בנימין נתניהו כי הוא מכבד את סגן הנשיא וכי השניים מנהלים מערכת יחסים טובה מאוד. עם זאת, הדגיש ראש הממשלה כי אין זה אומר שהוא מסכים עם כל קביעה שהושמעה, ומיהר להבהיר את עמדתו לגבי הנשיא לשעבר.

נתניהו הצהיר בראיון כי "דונלד טראמפ הוא הידיד הגדול ביותר, הידיד הגדול ביותר שהיה לנו אי פעם בבית הלבן, ואני עומד מאחורי זה לחלוטין". מיד לאחר מכן ביקש ראש הממשלה להרחיב על מפת התמיכה הבינלאומית של ישראל והבהיר כי למדינה ישנם ידידים נוספים ברחבי העולם.

בדבריו הציג נתניהו את הודו כדוגמה למדינה גדולה המונה כחצי מיליארד בני אדם, שבה קיימת תמיכה רחבה במדיניות הישראלית. נתניהו ציין כי הדבר בא לידי ביטוי באופן מובהק ברשתות החברתיות, והוסיף כי "יש לנו תמיכה עצומה שם, את יודעת, יש לי את הדבר הזה בפייסבוק ואני פשוט מוצף על ידי התמיכה המוחצת שם".

בהמשך הראיון הסביר ראש הממשלה כי היחסים המדיניים של ישראל אינם תואמים תמיד את מה שמצטייר בכלי התקשורת. לדבריו, מנהיגים רבים בעולם מתמודדים עם דעת קהל מקומית שמושפעת מתכנים אנטי-ישראליים, אך בשיחות סגורות מציגים עמדה הפוכה לחלוטין ומבקשים להדק את הקשרים עם ירושלים.

נתניהו סיפר כי אותם מנהיגים פונים אליו ואומרים "אנחנו מכבדים אתכם, והאם אנחנו יכולים לעשות כמה עסקאות, והאם אתם יכולים ללמד אותנו חלק מהדברים שהצבא שלכם עושה, והאם אנחנו יכולים לקבל חלק מהבינה המלאכותית ומומחיות הסייבר שלכם". הוא הזכיר כי ישראל מדורגת במקום השני בעולם בתחום הסייבר והטכנולוגיה שלה מבוקשת מאוד.

לסיום התייחס ראש הממשלה למחויבותה של ישראל להגנה על מיעוטים דתיים באזור, ובמיוחד על האוכלוסייה הנוצרית במזרח התיכון. נתניהו חשף כי תושבים מכפרים נוצריים בלבנון פנו בבקשה להסתפח לישראל, שכן המדינה מספקת להם הגנה מפני גורמים קיצוניים בארצם.

נתניהו חתם את דבריו בנושא זה ואמר כי "אנחנו מגינים עליהם מפני הקנאים של חזבאללה שרוצים להרוג אותם, ואנחנו עושים את אותם הדברים עם נוצרים בכל מקום". לדבריו, פעולות אלו מוכיחות כי ישראל שומרת על ידידיה ומספקת רשת ביטחון לקהילות המאוימות על ידי ארגוני הטרור בסביבה.

עוד אמר נתניהו כי "ישראל, בניגוד לחלק מבעלות הברית של אמריקה, נלחמת למעשה לצד ארה"ב", כאשר הוא רומז לאותן מדינות ערביות ששיגרו משלחות אבל לטהרן ברקע הלווייתו של חמינאי.

על חילוקי בינו לנשיא טראמפ אמר נתניהו: "טראמפ משרת את האינטרסים של ארה"ב, אני משרת את האינטרסים של ישראל". נתניהו הבטיח ש"כל עוד אני ראש ממשלה, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני".