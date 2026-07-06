הסיוט הגרעיני: 10,000 טונות אש | קים ג'ונג און במפגן קטלני

נשיא צפון קוריאה בניסוי הטילים - צילום: ערוץ הטלוויזיה הממלכתי של צפון קוריאה נשיא צפון קוריאה בניסוי הטילים | צילום: צילום: ערוץ הטלוויזיה הממלכתי של צפון קוריאה 10 10 0:00 / 3:07

בעוד מנהיגי המערב מתמקדים בטילים הבליסטיים של פיונגיאנג, קים ג'ונג און מקדם בשקט תוכנית אסטרטגית מדאיגה: הקמת צי ימי גרעיני שיעניק למדינה המבודדת יכולת תקיפה ימית חסרת תקדים. הניסוי האחרון, שבו צפה השליט הצפון קוריאני בעצמו מקו החוף, חשף את ההתקדמות המשמעותית בפרויקט.

המשחתת "קאנג קון", שעברה שיפוץ מקיף לאחר כישלון שיגור אשתקד, ביצעה ניסוי מוצלח של טיל שיוט אסטרטגי מהתותח הראשי שלה. לפי הדיווחים, הניסוי כלל גם בחינת מערכות לוחמה אלקטרונית מתקדמות, כחלק מהערכות הדיוק של הצוותים הימיים.

קים חשף משחתת גרעין ענקית ( צילום: צפון קוריאה )

דור חדש של משחתות קטלניות רצח מזעזע: אם לחמישה נורתה בתחנת דלק כשקנתה ברד לילדיה אריה רוזן | 13:45 עשירה יותר מאילון מאסק: האם זו המיליארדרית הצעירה בהיסטוריה דני שפיץ | 13:42 המשחתת "צ'ואה היון", שנכנסה לשירות מבצעי בחודש שעבר, מהווה את הדגל של הצי החדש. כלי השיט, המצויד במערכות נגד מטוסים וטילים בעלי יכולת גרעינית, נבנה בסיוע רוסי על רקע הידוק הקשרים הביטחוניים בין שתי המדינות. מומחים מצביעים על טביעת אצבע טכנולוגית רוסית מובהקת בעיצוב ובמערכות הנשק. הצי הצפון קוריאני נמצא כעת בעיצומה של תנופת הצטיידות: המשחתת "צ'ו היון" (51) הושלמה לאחר 14 חודשי ניסויים, ה"קאנג קון" (52) נמצאת בשלבי הערכה מתקדמים, ושני כלי שיט נוספים מאותה סדרה כבר בבנייה. מדובר בספינות בנות 5,000 טונות המצוידות בטילים מונחים ומערכות תקיפה אסטרטגיות.

קים חשף משחתת גרעין ענקית ( צילום: צפון קוריאה )

יעדים שאפתניים ודאגה מערבית

במסגרת כינוס המפלגה הקומוניסטית, הציב קים יעד אסטרטגי מרחיק לכת: בניית שתי משחתות ענק בנות 5,000 טונות מדי שנה, לצד פיתוח משחתת-על במשקל 10,000 טונות וצוללת מונעת באנרגיה גרעינית. התוכנית השאפתנית מעוררת ספקות בקרב חלק מהאנליסטים באשר להיתכנות המבצעית המלאה, אך במערב מתייחסים אליה ברצינות רבה.

השיגור האחרון כלל 12 טילים שיוט בעלי יכולת גרעינית מסיפון המשחתת, במה שנתפס כניסיון להפגין יכולת "רוויה" - מטח טילים מאסיבי שנועד לעקוף מערכות הגנה אווירית. מומחים מעריכים כי המפגן הדרמטי נועד להדגיש את הקפיצה הטכנולוגית של הצי הצפון קוריאני ואת שאיפתו של המשטר להרחיב את האיום הגרעיני לזירה הימית.

קים חשף משחתת גרעין ענקית ( צילום: צפון קוריאה )

מירוץ חימוש אזורי

ההתפתחויות בצפון קוריאה מגיעות על רקע מירוץ חימוש אזורי מתגבר. סעודיה, למשל, חשפה לאחרונה את ה-SKYWASP, כטמ"ם מתאבד בעל טווח של 1,500 קילומטר שמאפשר לה להגיע לעומק השטח האיראני. גם ארצות הברית מקדמת תוכניות נשק מתקדמות, כשהיא שואפת לסגור פערים אסטרטגיים מול סין באזור האוקיינוס השקט.

הים הופך למגרש המשחקים החדש והמסוכן של צפון קוריאה. בעוד המדינה ממשיכה לפתח יכולות טילים בליסטיים יבשתיים, הצי הגרעיני החדש מעניק לה ממד נוסף של איום - זה שמגיע מהים, רחוק מעיני הלוויינים ומערכות המעקב היבשתיות. המערב עוקב בדאגה גוברת אחר התפתחויות אלו, כשהשאלה המרכזית היא עד כמה המשטר בפיונגיאנג יצליח לממש את שאיפותיו הימיות השאפתניות.