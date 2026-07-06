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העולם בכוננות: צפון קוריאה שיגרה 12 טילים בעלי יכולת גרעינית 

צפון קוריאה חושפת את מפלצת הים החדשה שלה במפגן כוח חסר תקדים: המשחתת המסתורית של פיונגיאנג נכנסה לפעולה – כל הפרטים על השיגור שהרעיד את האזור (חדשות בעולם)

צפון קוריאה שיגרה 12 טילים בעלי יכולת גרעינית

בצעד שמעורר דאגה עמוקה בקהילה הבינלאומית, צפון קוריאה ביצעה "מפגן כוח" דרמטי, במסגרתו שוגרו 12 טילים שיוט בעלי יכולת גרעינית מסיפונה של משחתת חדשה ומתוחכמת.

השיגור המסיבי מדגיש את הקפיצה הטכנולוגית והצבאית של הצי הצפון קוריאני ואת שאיפתו של המשטר להרחיב את האיום הגרעיני גם לזירה הימית.

המפלצת החדשה של קים ג'ונג און הטילים שוגרו מכלי השיט "קאנג קון", משחתת מסדרת ה-"צ'ו היון" . מדובר בדור חדש של ספינות מלחמה המצוידות בטילים מונחים, אשר נועדו להעניק לפיונגיאנג יכולת תקיפה אסטרטגית מהים.

צפון קוריאה שיגרה 12 טילים בעלי יכולת גרעינית
צפון קוריאה שיגרה 12 טילים בעלי יכולת גרעינית

לפי הנתונים, הצי הצפון קוריאני נמצא בעיצומה של תנופת הצטיידות מרשימה: ה-"צ'ו היון" (51), כבר הוכנסה לשירות מבצעי לאחר תקופת ניסויים של 14 חודשים. הספינה השנייה, ה-"קאנג קון" (52), ממנה בוצע השיגור הנוכחי, נמצאת כעת בשלבי הערכה מתקדמים.

שני כלי שיט נוספים מאותה סדרה נמצאים כבר בתהליכי בנייה, מה שמעיד על כוונת המשטר להקים צי משחתות קטלני בטווח זמן קצר.

צפון קוריאה שיגרה 12 טילים בעלי יכולת גרעינית

השימוש ב-12 טילים בעלי יכולת גרעינית בשיגור בודד אינו מקרי. מומחים מעריכים כי מדובר בניסיון להפגין יכולת "רוויה" – מצב שבו מטח טילים מאסיבי נועד לעקוף את מערכות ההגנה של האויב.

צפון קוריאהטיליםקים ג'ונג אוןגרעין

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