חבר הכנסת משה גפני ( צילום: יונתן סינדל\פלאש90 )

יו"ר סיעת דגל התורה, ח"כ משה גפני, שיגר לפני זמן קצר (רביעי) הוראה חריגה לנציגי התנועה ברשויות המקומיות ברחבי הארץ: להפסיק לאלתר את שיתוף הפעולה עם משטרת ישראל, לרבות השיטור העירוני, עד להודעה חדשה.

המהלך הדרמטי מגיע בעקבות שינוי המדיניות של משטרת ישראל בהנחיית המפכ"ל דני לוי, במסגרתה החלה המשטרה להעביר בחורי ישיבות למשטרה הצבאית. "שלא נהיה חלילה שותפים לפגיעה בתורה הקדושה ובלומדיה", כתב גפני במכתב שנשלח לנציגי דגל התורה. ההחלטה מגיעה על רקע גל מעצרים של בחורי ישיבות שהחל בימים האחרונים. במהלך הלילה האחרון הוסגרו לפחות שלושה בחורי ישיבה למשטרה הצבאית, לאחר שעוכבו על ידי משטרת ישראל. בין הנעצרים הבה"ח ראובן למנצח מישיבת קיבוץ גבעת זאב, שהוסגר לאחר שעוכב בכביש 1. כפי שדווח לא מכבר, ראש הישיבה של הבחור שנעצר אמש, הגאון רבי דוד בוארון, מסר שיחה סוערת בה הוא תיאר: "אנחנו נמצאים בתקופות הכי אפלות, כמו בתקופת הרומאים. אני ראיתי את הבחור בסוף סדר שלישי ובבוקר העירו אותי לספר לי שהוא נעצר".

המכתב של חבר הכנסת גפני

המתח הגיע לשיאו גם בכנסת, כאשר יהדות התורה תקפה בחריפות את הציונות הדתית על החרמת ההצבעה בחוק המעונות. יו"ר הסיעה ח"כ אורי מקלב מסר: "הקושי של הליכוד לגייס רוב לדבר הכי אלמנטרי ואנושי - כמו מעונות יום לתינוקות שלא חטאו - מוכיח שאין באמת גוש".

גפני עצמו הוסיף ביקורת חריפה: "השנאה נגד הציבור החרדי מעבירה אותם על דעתם ופוגעת גם בציבור העובד והחלש". הוא הדגיש כי מדובר בחוק שהיה לאורך שנים מובן מאליו בכנסת, לסייע לנשים שיוצאות לעבוד.

ח"כ יואב בן צור, שנאם במליאת הכנסת על הנושא, תהה: "את מי אתם עוצרים? בחורי חמד שמעולם לא פגשו משטרה, כי הם שומרי חוק? החברה וההנהגה החרדית מכבדת את חיילי צה"ל".

גרסת המשטרה

משטרת ישראל טוענת כי הבחור שהוסגר עוכב לאחר שנהג בפראות בכביש 60, זגזג בין הנתיבים וסיכן באופן ממשי את חייו ואת חייהם של משתמשי הדרך. לפי המשטרה, בבדיקתו התברר כי מדובר בנפקד גיוס, ולכן הועבר לידי גורמי צה"ל.

המשטרה מסרה עוד כי לאחר המעצר הגיעו לתחנת בנימין עשרות מפרי סדר שפתחו בהתפרעות אלימה, שכללה הפיכת נגרר משטרתי, הבערת קרטונים ועיקום גדרות. שוטרי התחנה יחד עם לוחמי יס"מ ומשמר הגבול פעלו להדיפת המתפרעים.

יצוין כי המכתב של גפני מהווה צעד חריג במערכת היחסים בין הציבור החרדי למשטרת ישראל, ומשקף את העומק של המשבר הנוכחי.