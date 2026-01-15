תכנית "דירה בהנחה" היא אחת מתכניות הדיור המרכזיות של משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל, המיועדת לסייע לזוגות צעירים ומשפחות לרכוש דירות במחירים מופחתים. במסגרת התכנית מוגרלות מדי תקופה אלפי יחידות דיור בערים שונות ברחבי הארץ, כולל ירושלים, בית שמש, אלעד ועוד. ההגרלות מושכות עשרות אלפי משתתפים בכל סבב, כאשר בהגרלות האחרונות נרשמו למעלה מ-130 אלף משקי בית.

בשנת 2024 חלו שינויים משמעותיים בתנאי הזכאות לתכנית, כאשר מועצת רשות מקרקעי ישראל קבעה בהחלטה תקדימית כי הסדרת המעמד הצבאי מול צה"ל תהפוך לתנאי סף להשתתפות בהגרלות. השינוי בא בעקבות פסיקת בג"ץ ודרישת היועץ המשפטי לממשלה, וקובע כי משתתפים יידרשו להצהיר על מעמדם הצבאי, כאשר הצהרה כוזבת תוביל לביטול הזכייה. צעד זה משנה לחלוטין את מפת הזכאות ומשפיע במיוחד על בני ישיבות שלא התגייסו.

התכנית מציעה הנחות משמעותיות במחירי הדירות, אך חשוב להבין כי הזכייה בהגרלה אינה מבטיחה דירה במחיר נמוך במיוחד. הזוכים נדרשים להון עצמי ניכר ולעמוד בתנאי מימון מחמירים, מה שהופך את ההטבה למתאימה יותר לאנשים מבוססים כלכלית. בנוסף, הדירות מוצעות במסגרת פרויקטים שונים ברחבי הארץ, כאשר המיקום והמחיר משתנים בהתאם לעיר ולפרויקט הספציפי.

ההרשמה להגרלות מתבצעת באתר משרד השיכון בתקופות מוגדרות, כאשר כל סבב הגרלה נפתח לתקופה של כחודשיים. המשתתפים יכולים להירשם למספר פרויקטים שונים באותו סבב, מה שמגדיל את סיכויי הזכייה. לאחר ההגרלה, משרד השיכון שולח הודעות לזוכים ומתחיל תהליך של בדיקת זכאות ותנאים. בסבבים האחרונים הוגרלו בין 4,000 ל-7,000 יחידות דיור בכל הגרלה.

התכנית זוכה לביקורת מצד ארגונים שונים, המצביעים על כך שההטבות אינן מגיעות למי שזקוק להן באמת. מנכ"ל תנועת "ישראל חופשית" אורי קידר, למשל, עתר לבג"ץ בנושא שלילת הטבות דיור ממי שאינו משרת, בטענה שמי שמשתמט לא יכול לקבל הטבות במיליונים. מצד שני, יש המתנגדים לשלילת זכות בסיסית לקורת גג מאזרחים על בסיס שירות צבאי.

משרד השיכון, בראשות שר השיכון יצחק גולדקנופף, ממשיך לקדם את התכנית ומתכנן סבבי הגרלה נוספים. התכנית מהווה חלק ממדיניות הדיור הממשלתית לצד תכניות נוספות כמו "מחיר למשתכן", ונועדה להתמודד עם משבר הדיור ומחירי הנדל"ן הגבוהים בישראל. עם זאת, השינויים בתנאי הזכאות והדרישות המחמירות יותר מעלים שאלות לגבי יעילות התכנית והיקף האוכלוסייה שהיא משרתת בפועל.