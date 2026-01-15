הדיון בבג"ץ שנערך השבוע בעתירת תנועת 'ישראל חופשית' הצית מחדש את אש המחלוקת סביב חוק הגיוס, אך הפעם מהזווית הכלכלית הכואבת ביותר: היכולת לרכוש דירה בישראל. אורי קידר, מנכ"ל התנועה, הסביר בראיון לאלי גוטהלף כי המציאות שבה המדינה מסבסדת דיור למי שאינו נושא בנטל הביטחוני חייבת להיפסק.

"זה לא ביטוח רפואי, זה פרס מטורף"

במרכז העתירה עומדת הדרישה לשלול ממי שמוגדר כ"משתמט" את הזכות להשתתף בהגרלות "דירה בהנחה" (מחיר למשתכן). "הבנה בסיסית היא שמי שמשתמט משירות צבאי לא יכול לקבל הטבות כלכליות מפליגות מהמדינה," טען קידר.

כשגוטהלף הקשה ותהה האם מדובר בפגיעה בזכות יסוד לקורת גג, השיב קידר בנחרצות: "אתה מבלבל מושגים. הזכות לקבל מאות אלפי שקלים מכספי מיסים כדי לרכוש דירה היא לא זכות בסיסית כמו טיפול רפואי או קצבת זיקנה. זו הטבה שמקבלים מעט מאוד ישראלים, וברור שמי שבוחר לשים פס על המדינה בזמן מלחמה לא יכול לעמוד בתור להטבה הזו."

הדילמה החרדית: כשל שוק או הפרת חוק?

המגיש אלי גוטהלף הציג קו הגנה מנוגד, לפיו תוכניות הדיור הממשלתיות אינן "פרס" אלא ניסיון לתקן כשל שוק שהמדינה עצמה יצרה במחירי הנדל"ן. "המדינה יצרה בעיה של מחירים בלתי אפשריים, ואז מנסה לייצר תיקון לאזרחים. אתה לוקח את התיקון הזה והופך אותו לתנאי לשירות צבאי," טען גוטהלף.

מנגד, קידר טוען כי המעמד החוקי של בחורי הישיבות כיום הוא "על סף העבריינות" מאז פקיעת חוק הגיוס. "צעיר חרדי יכול בכל רגע לדפוק על דלתות הבקו"ם ולהתגייס. אם הוא בוחר שלא, הציפייה שהמדינה תסבסד לו דיור היא מופרכת."

"אני מתפלא על עזות המצח של אנשים שמשתמטים משירות ואומרים 'אבל על הדרך תן לי כמה מאות אלפי שקלים לקנות דירה'." (אורי קידר)

האם סנקציות כלכליות באמת עובדות?

גוטהלף ערער על האפקטיביות של המהלך, בציינו כי סנקציות כלכליות על הציבור החרדי גורמות בדרך כלל להסתגרות והתאגדות ולא לשינוי בשיעורי הגיוס. קידר, מצידו, דחה את הטענה: "בשנה הזו התגייסו הכי הרבה חרדים מזה שנים. נכון שיש לזה קשר לאירועי ה-7 באוקטובר, אבל הצדק מחייב קודם כל שמי שלא משרת - לא יקבל."

הראיון הסתיים בטונים צורמים סביב השאלה האם התנועה תילחם באותה נחישות גם מול השתמטות במגזרים אחרים, כמו המגזר הערבי. "נחיה ונראה," סיכם גוטהלף, בעוד קידר עומד על כך שחלקים בציבור החרדי "טרם הבינו את גודל האירוע" שבו נמצאת המדינה.

