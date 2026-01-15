כיכר השבת
"זה רק תחילת המשבר"

האם בועת הנדל"ן בדרך לפיצוץ - והגזירה החדשה שתשלול מכם את 'דירה בהנחה'

האם אנחנו בדרך ל"מיני סאב-פריים" ישראלי וגל ביטולי עסקאות שימוטט משפחות? • למה מומחי הנדל"ן מזהירים מפני עסקאות ה-10/90? • מה ענה אלי גוטהלף למנכ"ל 'ישראל חופשית' שעתר לבג"ץ לעצירת הטבות הדיור לחרדים? • ולמה הקואליציה הפילה את החוק שנועד להגן על חיילים חרדים? • האזינו לתכנית המלאה בכיכר FM

1תגובות
כיכר FM

כיכר FM

אנחנו חיים בתקופה של חוסר ודאות קיצוני, הן ביטחוני והן כלכלי, והיום בתוכנית של אלי גוטהלף ב'כיכר FM' פתחנו את כל הנושאים הבוערים שנוגעים לכיס ולביטחון של כל אחד מאיתנו. ממשבר הנדל"ן המעמיק ועד לסוגיית גיוס ה שמגיעה לנקודת רתיחה משפטית וכלכלית.

האם מחירי הדירות בדרך להתרסקות?

נתונים חדשים ומדאיגים חושפים ירידה של 10% במכירת דירות ושיא של מלאי דירות קבלן שעומד על למעלה מ-63,000 דירות "על המדף". בשיחה עם מומחי הנדל"ן צחי קווטינסקי ויוסל'ה מינצברג, עולה תמונה מפחידה של שוק שקפא.

"זה רק ההתחלה של המשבר", הזהיר קווטינסקי בראיון, והצביע על משפחות רבות שנכנסו להרפתקאות כלכליות מסוכנות בעסקאות "פריסייל" (10/90) ועכשיו עומדות בפני שוקת שבורה. יוסי לוינסברג הוסיף כי ההלוואות לכל מטרה הגיעו למימדים של "מיני סאב-פריים", מה שעלול להוביל לגל ביטולי עסקאות חסר תקדים. האם זה הזמן לקנות או לברוח לשוק ההון? התשובות בפנים.

הקרב על 'דירה בהנחה': בג"ץ יתערב?

בהמשך התכנית, עלה לשידור אורי קידר, מנכ"ל תנועת 'ישראל חופשית', שחשף את העתירה שהגיש לבג"ץ בדרישה דרמטית: לשלול את הזכאות ל'מחיר למשתכן' ו'דירה בהנחה' ממי שלא שירת בצבא. בעימות נוקב באולפן, הטיח בו גוטהלף: "אתם הופכים זכות קיומית בסיסית לפרס", בעוד קידר התעקש: "מי שמשתמט לא יקבל מתנות של מאות אלפי שקלים מהמדינה". האם הציבור החרדי עומד בפני גזירה כלכלית חדשה?

הפקרת החיילים החרדים

לסיום, שוחחנו עם ח"כ אלון שוסטר על נפילת החוק שנועד להקים צוות מאבק בהסתה נגד חיילים חרדים, דווקא בשבוע בו הותקפו לוחמי 'חטיבת חשמונאים' ב. למה המשטרה והצבא גוררים רגליים, והאם הקואליציה מפקירה את המתגייסים?

האזינו לפרק המלא של אלי גוטהלף בכיכר FM >>

הפקה: נריה סעדיה

1
מי שלא שותף מלא לא יקבל אגורה מהמדינה
אליהו לוי

כיכר השבת
