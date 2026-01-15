אנחנו חיים בתקופה של חוסר ודאות קיצוני, הן ביטחוני והן כלכלי, והיום בתוכנית של אלי גוטהלף ב'כיכר FM' פתחנו את כל הנושאים הבוערים שנוגעים לכיס ולביטחון של כל אחד מאיתנו. ממשבר הנדל"ן המעמיק ועד לסוגיית גיוס החרדים שמגיעה לנקודת רתיחה משפטית וכלכלית.

האם מחירי הדירות בדרך להתרסקות?

נתונים חדשים ומדאיגים חושפים ירידה של 10% במכירת דירות ושיא של מלאי דירות קבלן שעומד על למעלה מ-63,000 דירות "על המדף". בשיחה עם מומחי הנדל"ן צחי קווטינסקי ויוסל'ה מינצברג, עולה תמונה מפחידה של שוק שקפא.

"זה רק ההתחלה של המשבר", הזהיר קווטינסקי בראיון, והצביע על משפחות רבות שנכנסו להרפתקאות כלכליות מסוכנות בעסקאות "פריסייל" (10/90) ועכשיו עומדות בפני שוקת שבורה. יוסי לוינסברג הוסיף כי ההלוואות לכל מטרה הגיעו למימדים של "מיני סאב-פריים", מה שעלול להוביל לגל ביטולי עסקאות חסר תקדים. האם זה הזמן לקנות או לברוח לשוק ההון? התשובות בפנים.

הקרב על 'דירה בהנחה': בג"ץ יתערב?

בהמשך התכנית, עלה לשידור אורי קידר, מנכ"ל תנועת 'ישראל חופשית', שחשף את העתירה שהגיש לבג"ץ בדרישה דרמטית: לשלול את הזכאות ל'מחיר למשתכן' ו'דירה בהנחה' ממי שלא שירת בצבא. בעימות נוקב באולפן, הטיח בו גוטהלף: "אתם הופכים זכות קיומית בסיסית לפרס", בעוד קידר התעקש: "מי שמשתמט לא יקבל מתנות של מאות אלפי שקלים מהמדינה". האם הציבור החרדי עומד בפני גזירה כלכלית חדשה?

הפקרת החיילים החרדים

לסיום, שוחחנו עם ח"כ אלון שוסטר על נפילת החוק שנועד להקים צוות מאבק בהסתה נגד חיילים חרדים, דווקא בשבוע בו הותקפו לוחמי 'חטיבת חשמונאים' בבני ברק. למה המשטרה והצבא גוררים רגליים, והאם הקואליציה מפקירה את המתגייסים?

הפקה: נריה סעדיה