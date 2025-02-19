האם אנחנו בדרך ל"מיני סאב-פריים" ישראלי וגל ביטולי עסקאות שימוטט משפחות? • למה מומחי הנדל"ן מזהירים מפני עסקאות ה-10/90? • מה ענה אלי גוטהלף למנכ"ל 'ישראל חופשית' שעתר לבג"ץ לעצירת הטבות הדיור לחרדים? • ולמה הקואליציה הפילה את החוק שנועד להגן על חיילים חרדים? • האזינו לתכנית המלאה בכיכר FM
השר שלמה קרעי עורר היום סערה בכנסת, לאחר שטען כי יוקר המחייה לא קיים בקיבוצים | "אתה קיבוצניק, מדושן עונג" קרא קרעי לח"כ שוסטר | גנץ זעם והשיב: "המדושן עונג תושב העוטף - לא ענה לי בשביעי לעשירי כי היה בחמ"ל והבן שלו נלחם במחבלים" (כנסת)