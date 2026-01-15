השבוע האחרון הציף מחדש את המתח שבין הציבור החרדי לצבא. בעוד לוחמי המילואים החרדים של חטיבת "חשמונאים" הותקפו בלב בני ברק, מליאת הכנסת דחתה את הצעת החוק של ח"כ אלון שוסטר להקמת צוות בין-משרדי למאבק בהסתה נגד מתגייסים חרדים.

"התרגשתי לראות את לוחמי 'נצח יהודה' לפני שבת"

בפתח הראיון, שוסטר מבקש להדגיש כי הקשר שלו לנושא מגיע מהלב. הוא מספר על מחזה שראה בקיבוצו, מפלסים, הסמוך לגבול עזה: "ראיתי את חיילי 'נצח יהודה' מתאמנים עם כיתת הכוננות שלנו רגע לפני כניסת שבת. כשעוסקים בביטחון, פיקוח נפש דוחה שבת. זה היה מרומם נפש לראות את השותפות הזו בשבועות הראשונים למלחמה".

על הפלת החוק שלו אמר: "זו הצעה רכה וקופרטיבית. רציתי להקים שולחן עגול שיכלול נציגים מהחברה החרדית, מהחינוך ומהרווחה. אני יודע שרוב החברה החרדית סולדת מהבריונות הזו, אבל קומץ קטן מוציא שם רע ומבהיל את אלו שרוצים להתגייס".

מדוע הצבא והמשטרה לא פועלים ביד קשה?

אחת השאלות הקשות בראיון נגעה לאוזלת היד של גורמי האכיפה. למרות התלונה שהוגשה בגין תקיפת הלוחמים בבני ברק, המשטרה טרם ביצעה מעצרים והצבא נמנע מהגשת תלונה רשמית מטעמו.

"אני תובע מהמשטרה והפרקליטות לעסוק בעניין," אמר שוסטר. "אני מבין שיש ניסיון לא להלהיט את היצרים בתוך הבית, אבל כשמתבצעת עבירה של פגיעה בגוף - חובה לחקור. זה נותן מסר רע מאוד לצעיר החרדי שמתלבט אם להתגייס".

הפרדוקס של לומדי התורה

במהלך הראיון התפתח דיון מעמיק סביב המבוי הסתום בחוק הגיוס. שוסטר הציג גישה מפתיעה ומפוכחת לגבי המעצרים של בחורי הישיבות בתקופה האחרונה:

על המכסות: שוסטר הציע לאמץ מודל הדומה למכינות הקדם-צבאיות, שבו נקבעת מכסה של לומדים מצטיינים. "ברגע שקובעים מכסה, משנים את הפרדיגמה".

שוסטר הציע לאמץ מודל הדומה למכינות הקדם-צבאיות, שבו נקבעת מכסה של לומדים מצטיינים. "ברגע שקובעים מכסה, משנים את הפרדיגמה". על המעצרים בבני ברק: המגיש הקשה על שוסטר וטען כי כרגע הצבא עוצר דווקא את הלמדנים שיושבים ומתמידים, מכיוון שאין חוק המאפשר להם לקבל פטור. שוסטר הודה: "אתה נוגע בנקודה מדויקת. המצב החוקי כרגע לא מאפשר להם להתייצב ולקבל פטור, וזה מייצר סיטואציה לא טובה. אני מסכים שבתקופת הביניים צריך להפעיל שיקול דעת מינימלי ולהימנע מצעדים כאלו כלפי מי שבאופן מובהק יושב ולומד".

"אבדוק את הנתונים על מעצרי בני עדות המזרח"

לקראת סיום הראיון, הועלה נתון מטריד לפיו במעצרים האחרונים ישנה העדפה למעצר בחורי ישיבה המשתייכים לעדות המזרח. ח"כ שוסטר הופתע מהדברים והבטיח לבדוק את הנושא מול גורמי הצבא: "זה נתון שאני אבדוק. אני אברר עם אנשי הצבא האם לוקחים בחשבון מי הבן אדם והאם הוא למדן שמשקיע את חייו בתורה. אני אשמח לחזור אליכם עם תשובות".

שוסטר סיכם את דבריו באופטימיות זהירה: "הלוואי שנגיע להסכמה בפרקטיקה, גם אם לא נסכים על הנרטיב העקרוני. בינתיים, החיוניות למצוא פתרון מהיר היא קריטית לכולנו".

