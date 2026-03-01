התמונות המגיעות בשעות האחרונות מבית שמש הן כאלו שקשה לעכל. הרס מוחלט, עבודות חילוץ בעיצומן, וזירה שמזכירה מראות שקיווינו שלא לראות שוב. בתוך הכאוס הזה, פועלים ללא הפסקה לוחמי חטיבת החילוץ של פיקוד העורף, במרוץ נגד הזמן כדי לאתר לכודים תחת הריסות המבנה שספג פגיעה ישירה.

שוחחנו עם רב-סרן מ', סגן מפקד גדוד בחטיבת החילוץ, כדי להבין את תמונת המצב ולשמוע ממקור ראשון על המאמצים להצלת חיים.

"אירוע קשה - אנחנו ערוכים לכל תרחיש"

רב-סרן מ', אנחנו רואים את התמונות הקשות מבית שמש – נפגעים רבים ועבודות חילוץ בשיאן. מה אתה יכול לספר לנו על הזירה שפגשתם?

"האירוע בבית שמש הוא פגיעה ישירה, אירוע בעוצמה גבוהה מאוד. כרגע כל כוחות החילוץ הנדרשים נמצאים כאן כדי לחלץ מהר ככל הניתן את הלכודים ולגבש תמונת מצב. לא רק כאן – כלל הגדודים, בסדיר ובמילואים, ערוכים בפריסה ארצית לכל מוקד שיידרש, בשיתוף פעולה מלא עם המשטרה, כבאות והצלה, מד"א וזק"א. זה אירוע קשה, רואים כאן בבירור מה טיל אחד יכול לעשות".

האם המקלט באמת מגן?

אזרחים רבים רואים את הנזק העצום למבנה, שבו אנשים שהו במקלט ועדיין נפגעו, ומתמלאים חשש. מה המסר שלך למי שתוהה אם המיגון בכלל רלוונטי מול עוצמה כזו?

"חשוב לי להגיד בצורה ברורה: המרחב המוגן מציל חיים. גם בזירות קשות מאוד שהייתי בהן בעבר, ראינו שהמיגוניות והמרחבים המוגנים מנעו מוות ופגיעות קשות בהרבה. גם בפגיעות ישירות, מי שהיה בתוך המרחב המוגן הגדיל משמעותית את סיכוייו לצאת בריא ושלם. זה קריטי להמשיך להישמע להנחיות פיקוד העורף – זה מה שעושה את ההבדל בסופו של יום".

האזהרה: אל תהיו "מחלצים מטעם עצמכם"

לעתים קרובות אזרחים הם הראשונים להגיע לזירה ומנסים לסייע בחילוץ עוד לפני הגעת הכוחות. מה הטיפ שלך עבורם?

"הטיפ הכי חשוב הוא: להתרחק. בזירה כזו יש סיכונים סמויים – נפלים שלא התפוצצו, סכנת קריסה משנית, ותשתיות פגועות. אזרח ללא ידע מקצועי מסכן את חייו. עם כל הרצון הטוב לעזור, חשוב להשאיר את העבודה למקצוענים ולמתנדבים המוסמכים. יש להתרחק ככל הניתן ולהשאיר את הזירה נקייה לכוחות הביטחון".

ובכל זאת, אם מישהו מוצא את עצמו בתוך הסיטואציה, ליד לכוד, מה הוא כן יכול לעשות?

"זה תלוי בסיטואציה. אם מדובר במישהו שנפגע מרסיסים וניתן להזיז אותו למקום בטוח או להזעיק מד"א – זה משהו שכל אזרח יכול לעשות. אבל אם מדובר בלכוד תחת הריסות כבדות, ניסיון חילוץ לא מקצועי עלול להחמיר את המצב ולהפוך גם את המחלץ לנפגע. במקרה כזה, הדבר הכי טוב הוא להזעיק אותנו ולחכות".

למרות המראות הקשים, כוחות החילוץ ממשיכים לפעול בנחישות בתקווה לבשורות טובות. אנו מצטרפים לתפילות עבור הפצועים והמשפחות.

תודה רבה לרב-סרן מ', ושנדע ימים שקטים יותר.