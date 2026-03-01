כיכר השבת
מערך המילואים תוגבר

"אסור להשאיר קצוות פתוחים בעזה": תא"ל במיל' ון ביורן על גיוס 100 אלף החיילים

מדוע צה"ל מרחיב בפתאומיות את היקף המילואים, האם חיזבאללה יצטרף למערכה כוללת, ומה חייבים לסיים בעזה לפני שיהיה מאוחר מדי? קצין המילואים הראשי לשעבר ועמית מחקר במרכז לאסטרטגיה ICGS, תא"ל (במיל') דני ון ביורן, מנתח את כל החזיתות בראיון מקיף לאלי גוטהלף ב"כיכר FM". (בטחוני)

1תגובות
על רקע המתיחות הביטחונית הגוברת, אנו עדים לאירוע משמעותי: מגייס כמאה אלף משרתי מילואים. בראיון מיוחד שנערך בתוכנית הרדיו, שופך תא"ל (במיל') דני ון ביורן עמית מחקר במרכז לאסטרטגיה ICGS אור על התוכניות האסטרטגיות של מערכת הביטחון, ומסביר למאזינים מה עומד מאחורי גיוס הענק של החודשים האחרונים.

המערכה מול התמנון האיראני

לדברי ון ביורן, מדינת ישראל נמצאת כעת באירוע עצים במיוחד, שכל מטרתו היא סגירת מעגל מול "ציר הרשע" המונהג על ידי איראן. עיקר המאמץ הצה"לי – הן של חיל האוויר והן של המודיעין – ממוקד כעת בתוקפנות האיראנית. עם זאת, שאר הזירות ממשיכות לבעור; ב, בלבנון והחות'ים בתימן לא חדלו מלאתגר את ישראל, מה שדורש הקצאת כוחות משמעותית למספר חזיתות במקביל.

בהתייחסות לגזרה הצפונית, הבהיר ון ביורן כי משתמשת בחיזבאללה כזרוע ביצועית שמטרתה לייצר "טבעת חנק" על ישראל. במצב העניינים הנוכחי, הוא מעריך כי לא מן הנמנע שישראל וארה"ב ייאלצו לפעול עד כדי פירוקו המלא של חיזבאללה.

הגבול המזרחי והמוכנות לגיוס

הראיון נגע גם בפעילות הערה בגבול המזרחי של ישראל מול ירדן. ון ביורן ציין כי עיבוי הכוחות באזור הוא בראש ובראשונה צעד מניעתי, שנועד לבלום ניסיונות של מיליציות פרו-איראניות לחדור ולהצית זירה נוספת.

באשר לגיוס של 100,000 חיילי מילואים, הוא הדגיש כי המערכת הצבאית הפיקה לקחים מאז הכאוס של ה-7 באוקטובר. בניגוד לגיוס הפתע בתחילת המלחמה, התהליך כיום מתוכנן, מקצועי ומאורגן הרבה יותר. להערכתו, סבב הגיוס הנוכחי לא יימשך חודשים ארוכים, אלא ממוקד במטרה להכריע את המערכה.

"אסור להשאיר קצוות פתוחים בעזה"

סוגיה אסטרטגית נוספת שעליה התעכב ון ביורן היא המשך הלחימה ברצועת עזה. הוא קבע נחרצות כי חובה לסיים את המלאכה מול חמאס. השארת "קצוות פתוחים" תהווה טעות מרה, שכן הארגון עלול להשתקם ולשוב לאיים על ישראל.

בסיום הראיון, ון ביורן התייחס לנטל הכבד שנושאות משפחות משרתי המילואים. הוא הדגיש כי החברה הישראלית מבינה את גודל השעה, מעניקה למילואימניקים ולבני משפחותיהם גיבוי ציבורי נרחב, וכי חיוני להמשיך להעניק להם עורף כלכלי, מורלי וחברתי.

1
לפיד הפחדן בנט הפטפתן ( הנכלן ) גנץ השמאלן. לעולם לא הוי עושים את זה למען בטחון אזרחי ישראל הם דאגו לכסא שלהם וחמישים וארבע מיליארד דולר לערבים על חשבון משלם המיסים הישראלי
משה

