אתר בניה ( shutterstock )

אמש (רביעי) בחצות, נסגרה ההרשמה להגרלה העשירית של תוכנית "דירה בהנחה", במסגרתה יוגרלו כ-7,500 יחידות דיור ב-21 יישובים ברחבי הארץ.

לראשונה, במסגרת ההגרלה הנוכחית, עד 50% מהדירות יוגרלו עבור משרתי מילואים פעילים, מתוכן 25% למערך הלוחם במטרה לבטא הערכה והוקרה לחיילי המילואים על תרומתם לביטחון המדינה. ההרשמה נפתחה ביום ראשון, ט"ז באב תשפ"ה, ונסגרה אמש. לפי הודעת משרד השיכון, בסך הכול נרשמו 132,361 משקי בית – נתון המהווה את מספר הנרשמים הגבוה ביותר מאז השקת תוכנית "דירה בהנחה", עם מאות אלפי הרשמות ביישובים השונים, מאחר שכל זכאי רשאי להירשם לעד שלושה יישובים ולכל ההגרלות המתקיימות בהם. השופט סולברג: "על בית המשפט העליון למשוך ידו מסוגיית דת ומדינה" דני שפיץ | 13:12 שורדי שבי בהלווויה הכאובה | האח: "אני כועס שעליי להרגיש אשמה ובושה" דוד הכהן | 13:48 בהגרלה זו יוגרלו 7,479 יחידות דיור ב-21 יישובים ברחבי הארץ, ובהם: קריית עקרון, נתניה, רעננה, קריית גת, קריית ביאליק, עכו, עפולה, נוף הגליל, מצפה רמון, מעלות תרשיחא, כפר ורדים, ירושלים, יהוד, יבנה ועוד.

( צילום: משרד השיכון )

החל מהיום יחלו גורמי המקצוע במשרד בבדיקות טכניות כולל עדכון המידע ממשרד הבטחון לגבי משרתי המילואים, שלאחריהן יתקיים הליך ביצוע ההגרלות.

משרד השיכון מוסר כי ההליך נערך בהתאם לנהלים מחמירים ומבוקרים, במערכת ממוחשבת וללא מגע יד אדם, בניהולה של ועדת ההגרלות ובפיקוחו של רואה חשבון מוסמך. עם סיום תהליך האימות והבקרה, יפורסמו תוצאות ההגרלה והודעות הזכייה ישירות לזוכים.

שר הבינוי והשיכון, חיים כץ: "בחודשים האחרונים הובלתי באמצעות משרד הבינוי והשיכון ורמ"י להגדלת קצב השיווק עבור זוגות צעירים ומחוסרי דיור, בדגש על מתן עדיפות של עד 50% חיילי מילואים, על ידי מתווה שאיפשר להוציא לפועל את הגרלות דירה בהנחה, אחרי חודשים של קפאון וחתימה על מספר רב של הסכמי גג. ביום ראשון הקרוב, אביא לאישור הממשלה תוכנית דיור לאומית בהיקף של 1.4 מליארד ש"ח שביצועה יאפשר להסיר חסמים, להמשיך את תנופת הבנייה ולהגדיל את ההיצע."