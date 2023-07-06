סגן ראש העיר ויו"ר דגל התורה בבית שמש ישראל סילברסטיין שיגר מכתב חריף לראש העיר שמואל גרינברג ובו הוא מציע פתרון מהפכני לפתרון שלילת 'דירות בהנחה' מאברכים עמלי התורה שלא התגייסו • "משפחות של עבריינים יכולות להשתתף בדיור, אבל אברכים לא", הוא זועק וקורא להקפאת שיווקי רמ"י (חרדים)
עיר העתיד של הציבור החרדי נמצאת לקראת הכרעה מי יעמוד בראשה: נכון להיום, אין מועמד חרדי לראשות העיר, כאשר ההבנה היא, שהמועמד החרדי יבוא מתוך שורות 'דגל התורה'. גורמים שונים במפלגה, ניסו בשבוע האחרון להריץ מועמדים שונים, אך כעת נראה שנסתם הגולל והרב הבכיר בעיר, הכריע לטובת יו"ר 'דגל' המקומי ישראל סילברסטיין וכתב מכתב חריג לגפני (חרדים)
הקרב הסוער על ראשות עיריית בית שמש: בעוד ראש העיר הנוכחית הולכת ומאבדת תמיכה, מאחורי הקלעים ישנו קרב סוער ב'דגל התורה', מי ירוץ מטעמה לראשות העיר | ראש הישיבה הגרב"מ אזרחי - שיהיה זה שיוביל את הבחירות, נפגש עם רבנים בולטים בעיר ועם נציגי 'דגל' וביקש מהם להתאחד | 'כיכר' עם הרשימה (חרדי)
ראש העיר בית שמש שוב נכשלה: יועמ"ש העירייה קיבל את עמדת 'דגל התורה' בבית שמש כי הדיון על שינוי שמה וצביונה של השכונה החרדית אינו חוקי ואינו עומד בכללים מינימליים | יו"ר דגל התורה סילברסטיין: "הניסיון לבצע מחטף לא צלח וגם לא יצלח" | גורם חרדי: "מקווה שהיועמ"ש יעצור גם את השחיתות עם ההקצאות" (חדשות חרדים)
חשיפת שינוי התב"ע בשכונת 'רמתיים' הרתיחה את תושביה החרדים של בית שמש - כולל תומכיה של ראש העיר עליזה בלוך • לקראת דיוני הוועדה העליונה - רבני העיר במכתב דרמטי הנחשף לראשונה • גולדברג מתגונן: "פועל בתיאום עם הרבנים" | כל הפרטים (חדשות)