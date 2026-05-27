דרמה ברגע האחרון: בג"ץ אישר את הבחירות לרב העיר חולון

ההליך הדמוקרטי והחוקי לבחירת הרב הספרדי של חולון יושלם היום (רביעי) כמתוכנן, לאחר שבית המשפט העליון דחה לפני זמן קצר את הבקשה למתן צו ביניים לעיכוב הבחירות. השופט חאלד כבוב קבע בהחלטתו כי "סיכויי העתירה אינם מן המשופרים", והמליץ לעותרת למשוך את העתירה בימים הקרובים.

הסערה המשפטית פרצה בעקבות עתירה שהגיש עו"ד שמואל שמואלי מעמותת "חוקתי", בה דרש לפסול את יו"ר ועדת הבחירות, הדיין בדימוס הרב יעקב זמיר, ולבטל את הליך הבחירות כולו. העותר טען כי הרב זמיר נכח באירוע שנערך בסמוך למטה מפלגת ש"ס בירושלים, בטענה שיש בכך משום מעורבות פוליטית.

