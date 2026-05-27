כיכר השבת
ההליך הדמוקרטי ממשיך

דרמה ברגע האחרון: בג"ץ אישר את הבחירות לרב העיר חולון

השופט כבוב דחה את הבקשה למתן צו ביניים לעיכוב הבחירות • הרב זמיר הגיע לאירוע משפחתי של חתנו ללא זיקה פוליטית | ההליך יושלם היום (חרדים)

ההליך הדמוקרטי והחוקי לבחירת הרב הספרדי של חולון יושלם היום (רביעי) כמתוכנן, לאחר שבית המשפט העליון דחה לפני זמן קצר את הבקשה למתן צו ביניים לעיכוב הבחירות. השופט חאלד כבוב קבע בהחלטתו כי "סיכויי העתירה אינם מן המשופרים", והמליץ לעותרת למשוך את העתירה בימים הקרובים.

הסערה המשפטית פרצה בעקבות עתירה שהגיש עו"ד שמואל שמואלי מעמותת "חוקתי", בה דרש לפסול את יו"ר ועדת הבחירות, הדיין בדימוס הרב יעקב זמיר, ולבטל את הליך הבחירות כולו. העותר טען כי הרב זמיר נכח באירוע שנערך בסמוך למטה מפלגת ש"ס בירושלים, בטענה שיש בכך משום מעורבות פוליטית.

השופט חאלד כבוב (צילום: ליאור בן ניסן / POOL / Flash90)

בירור עובדתי מעמיק

מנכ"ל המשרד לשירותי דת, יהודה אבידן, פתח בבירור עובדתי מקיף בעקבות הטענות. מהבדיקה עלה כי הרב זמיר הגיע למקום אך ורק כדי להשתתף באירוע משפחתי-תורני של סיום מסכת שערך חתנו, ללא כל זיקה או כוונה פוליטית. ממצאים אלו הוצגו בפני בית המשפט העליון והובילו לדחיית העתירה.

השופט כבוב ציין בהחלטתו: "סבורני כי סיכויי העתירה דנן אינם מן המשופרים. בשים לב לסד הזמנים ולחשיבות שבקיום הבחירות בעתן – לא ראיתי ליתן צו ביניים". בית המשפט הדגיש את החשיבות שבקיום הבחירות במועדן המקורי, ואת השיהוי הניכר בפניית העותרת.

לא העתירה הראשונה

במשרד לשירותי דת הדגישו כי זו אינה העתירה הראשונה של עמותת "חוקתי" שנדחית על הסף. יחד עם זאת, ובמטרה למנוע מראית עין בעתיד, צוין כי יופצו בקרוב הנחיות רענון קפדניות לכל יושבי ראש ועדות הבחירות לרבנויות ברחבי הארץ.

הבחירות לתפקיד הרב הספרדי של חולון יתקיימו היום במועדן המקורי, כאשר חברי הגוף הבוחר יקבעו את זהות הרב שינהיג את הקהילה הספרדית בעיר. ההליך הדמוקרטי ממשיך כסדרו, לאחר שבית המשפט העליון הבהיר את עמדתו החד-משמעית.

יצוין כי בשבועות האחרונים התקיימו בחירות לרבנויות במספר ערים ברחבי הארץ, במסגרת מהלך רחב של מילוי משרות רבניות פנויות. המשרד לשירותי דת פועל להשלמת הליכי הבחירות בערים נוספות בחודשים הקרובים.

בג"ץבחירות לרבנותעתירהחולוןרב עירהמשרד לשירותי דתחאלד כבוב

