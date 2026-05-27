חשד לזיוף באוצר: מסמך הגננות החרדיות צונזר משיקולים פוליטיים

פרשה חריגה ומדאיגה נחשפה אמש (שלישי) ב"המהדורה המרכזית" של חדשות 12, כאשר התברר כי גורם עלום במשרד האוצר ערך מסמך מקצועי רשמי והשמיט ממנו במכוון את התנגדויותיהם החריפות של אנשי המקצוע באגף התקציבים להעלאת שכרן של הגננות החרדיות.

המסמך המצונזר, שהועבר למשרד החינוך לקראת ישיבה מכרעת בלשכת המנכ"ל מאיר שמעוני, נחשף והוביל לטלטלה רבת עוצמה. הפרשה מעוררת חשש כבד מפני התערבות בוטה ופסולה בעבודת הדרג המקצועי של משרד האוצר ברקע שאלת תקציבי החינוך החרדי.

מכבש לחצים פוליטי כבד

על פי הדיווח, גורמים פוליטיים מפעילים בתקופה האחרונה מכבש לחצים כבד במטרה להחיל את תוכנית "אופק חדש" על הגננות החרדיות המועסקות בעמותות פרטיות במסגרת "החינוך המוכר שאינו רשמי". באגף התקציבים הכינו נייר עמדה מפורט המונה כשלים עמוקים במהלך.

בראש ההתנגדויות עמדה העובדה המדהימה כי למדינה אין כלל נתונים על הגננות הללו, לצד חשש כבד מהתנהלות העמותות. אלא שהגורם המסתורי באוצר בחר למחוק מהנוסח הסופי שני סעיפים קריטיים, בהם נכתב במפורש כי הנתונים חלקיים ביותר וכי "אין מקום בעת זו לקדם מהלך זה" בשל חשש מהלנת שכר מתמשכת בעמותות החרדיות.

זיוף גס של עמדת הדרג המקצועי

גורם שקיבל לידיו את שני הנוסחים נדהם מהזיוף הגס והחריג של עמדת הדרג המקצועי. במשרד האוצר ניסו תחילה להתגונן וטענו כי מדובר בטיוטה בלבד, ואמש מסרו לחדשות 12 תגובה מתחמקת: "למכתב המדובר יש מסמך רשמי אחד והוא המסמך הקובע".

הפרשה מעוררת דאגה עמוקה בקרב גורמים מקצועיים, שרואים בכך ניסיון בוטה לשנות ולזייף מסמך מקצועי של גורמי המקצוע באוצר בשל תכתיבים פוליטיים. יצוין כי בשבועות האחרונים התפרסמו דיווחים על משבר קשה ברשת הגנים של אגודת ישראל, כאשר גננות ותיקות קיבלו מכתבי זימון לשימוע במטרה להחליפן בכוח אדם זול יותר.

רקע: מאבק ממושך על תקציבי החינוך החרדי

הפרשה מתרחשת על רקע מאבק ממושך על תקציבי החינוך החרדי במסגרת אישור תקציב המדינה. ברמה הציבורית, גם אם קיימת הצדקה עקרונית לשדרוג שכרן של הגננות החרדיות העובדות קשה, הרי שהניסיון הבוטה לשנות ולזייף מסמך מקצועי של גורמי המקצוע באוצר בשל תכתיבים פוליטיים, מעורר דאגה עמוקה ומציב סימן שאלה ענק על התנהלות המשרד.

כזכור, בתחילת השנה אושר בממשלה תקציב שיאפשר העלאת שכר הגננות החרדיות במסגרת פעילות משותפת של יו"ר ועדת הכספים חה"כ משה גפני עם השר חיים ביטון. אולם כעת מתברר כי בעוד שהדרג המקצועי באוצר מתנגד להרחבת המהלך, גורמים פוליטיים מנסים לכפות את ידם תוך זיוף מסמכים מקצועיים.