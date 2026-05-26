"הם איבדו הכל הבוקר": הקהילה היהודית הגיבה בצעד מרגש במיוחד

זה היה אמור להיות עוד בוקר של שגרה מתוחה באוקראינה, ברקע המלחמה הנמשכת כבר מספר שנים והסוף עדיין אינו נראה באופק. לפתע נשמעו בקייב הבירה הדי פיצוצים עזים שהרעידו את העיר בישרו על בליץ רוסי משולב ואכזרי.

זה קרה בתחילת השבוע. חיל האוויר המקומי דיווח על מתקפה בהיקף עצום של 600 רחפנים ולמעלה מ-90 טילים, בהם טיל בליסטי היפרסוני מדגם "אורשניק" שזרע הרס מוחלט.

בתוך דקות הפך האזור לזירת חורבן. למעלה מ-40 בניינים, גורדי שחקים ומוסדות חינוך נפגעו קשות, ושריפות ענק פרצו בעיר. המתקפה לא פסחה על הקהילה היהודית: בתיהם של רבים מחבריה נחרבו לגמרי, והותירו אותם ללא קורת גג.

ההרס המוחלט הותיר את חברי הקהילה בטלטלה עמוקה. אובדן הבתים, לצד הנזקים הכבדים, איים לשבור את הרוח. אך בעוד שהעשן הסמיך עודנו מיתמר בשמי העיר וכוחות החירום פועלים בזירות, כולל חדש הוקם בעיר.

"יושבים כאן יהודים שאיבדו את הכל הבוקר, אין להם בית לחזור אליו", מתאר הרב מרדכי לבנהרץ, שליח חב"ד בעיר שהקים את הכולל. "כבר הרבה זמן אנחנו נערכים להקמת הכולל, אבל דווקא הבוקר, כאשר הקהילה נמצאת בכזאת טרגדיה, הבנו שאי אפשר להמתין יותר והחלטנו שהגיע הזמן להתחיל".

המרכז החדש אינו רק מקום לימוד; הוא מהווה בית שני ומקלט רוחני עבור 40 יהודים מבוגרים, פנסיונרים שלעת זקנתם הופכים לתלמידי חכמים. עבור רובם הגדול, מדובר באנשים שמימיהם לא פתחו דף גמרא. כעת, הם יושבים בכולל ולומדים גמרא, משנה והלכה ברמה גבוהה.

הרב לבנהרץ מתאר את המתכונת הייחודית שבה יעבוד המקום: "כולל תפארת זקנים יהווה בית אמיתי עבור היהודים כאן. בכל מקום בעולם מבוגרים סובלים מבדידות, אך בקייב של ימי המלחמה זה מודגש וכואב פי כמה. מעבר ללימוד היומיומי, שמתבצע בשיטות מיוחדות שרוכזו והותאמו במיוחד עבורם כדי שיוכלו לצלול לעומק הסוגיות למרות הכל, אנחנו מתכוונים לתת להם מענה חברתי אמיתי. כאן יראו אותם, כאן הם יקבלו חברה, חיוך ומשמעות עמוקה ליומיום שלהם".

כעת, כשהם יושבים בכולל החדש, מוקפים בחבריהם ובספרי הקודש, הם מוכיחים שאת הרוח אי אפשר לכבות. הם יודעים בבטחה: שום דבר לא יכול לעצור את לימוד התורה, גם לא בליץ בליסטי רוסי.

