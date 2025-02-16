מרתון אישור התקציב יוצא לדרך: הממשלה מתכוננת ללילות לבנים במליאת הכנסת בצל דרישות המפלגות החרדיות לביצור תקציבי עולם התורה | במשרד האוצר מזהירים מפני פריצה תקציבית, בעוד שבסיעות החרדיות מבהירים: "ללא הבטחת החינוך והישיבות – לא יהיה תקציב" | כל הדרמות והפרטים החשובים מהמסדרונות (מגזין)
בלי הנחה בארנונה ובלי דירה בהנחה - הצעדים של האוצר נגד החרדים | "אל ייאוש!" - האדמו"ר הזמין את החסידים לסעודת הודיה - רגע לפני טיפול רפואי | עברו את הגבול: 8 נערים חסידי ברלנד נעצרו בלבנון | כאחד האדם: התיעוד הבלתי ייאמן של האדמו"ר מדושינסקיא | פסיכולוג לבעלי חיים? הדיון ההזוי בוועדת השרים של הכנסת (מעייריב)
מיום ליום נחשפות ב'כיכר השבת', עוד מסמכים בנוגע למשבר שנוצר עם החינוך העצמאי | ח"כ גפני, הציב לראש הממשלה אולטימטום שעזר רק באופן חלקי ולא פתר באמת את המשבר | בכיר ב'דגל התורה', חושף כעת ב'כיכר השבת' פרוטקול מישיבה שנערכה לפני שנתיים, ותוקף בחריפות את אגף התקציבים | כל הפרטים (ארץ)
אנליסטים של משרד האוצר חיברו מסמך שמפרט את התנגדות הדרג המקצועי לחוק הגיוס החדש ואת העלות העצומה של משרד הביטחון המוערכת ב-104 מיליארד שקל בעשור הקרוב • לפי מומחי האוצר, גיוס חרדים במתכונת דומה לשאר האוכלוסייה היהודית עשוי לצמצם את ימי המילואים בעשרות אחוזים (חדשות)