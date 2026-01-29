בלוח השנה הפרלמנטרי, ה-31 בדצמבר אינו רק תאריך טכני, אלא קו ביצור של ממש. על פי החוק הישראלי, אי-אישורו של התקציב עד למועד זה מכניס את המערכת לסחרור של "תקציב המשכי" - מציאות שבה הממשלה פועלת על בסיס פירורים מהשנה החולפת (שיטת ה-1/12). אך האיום האמיתי, ה"גליוטינה" של הדמוקרטיה, מרחף מעל ה-31 במארס: "נקודת האל-חזור".

כל דרדק פוליטי יודע שאם עד לתאריך זה לא יורם המסך מעל תקציב מאושר, הכנסת תתפזר מאליה, וישראל תצא למערכת בחירות יקרה ומטלטלת כבר בסוף יוני.

אלא שמאחורי הקלעים קיימת פרצה המאפשרת לממשלה לשרוד גם כשהמספרים עדיין לא "סגורים". המערכת הפוליטית יכולה להעביר תקציב שאינו בשל לחלוטין, המבוסס על מסגרות כלליות והערכות גסות בלבד.

המטרה בכך היא מניעת נפילה אוטומטית של הממשלה. מדובר בשיטה שמאפשרת "להנשים" את הקואליציה באופן מלאכותי, תוך השארת פתח לשינויים מרחיקי לכת ופתיחת התקציב שוב ושוב לאורך שנת הכספים.

מדובר במהלך פוליטי חיוני לשמירת יציבות הקואליציה; לעיתים זהו תהליך טכני, אך בפועל יש לא מעט אפשרויות משחק - בהעברות כספים, מסגרות תקציביות וחקיקה נלווית.

בין מערכת הביטחון ללחם של האזרח

במבט ראשון, ספר התקציב נראה כמו בליל אינסופי של מספרים וטבלאות אקסל קרות. אך עבור מי שצולל לעומקם של אלפי העמודים, מתגלה תמונת המצב האמיתית של סדרי העדיפויות במדינת ישראל. רובו המכריע של התקציב הוא הוצאות על השירותים החברתיים, צרכי מערכת הביטחון והחזרי חוב. אלו הם גלגלי השיניים המניעים את המכונה, והם אינם מותירים מרחב תמרון רב.

הדרמה האמיתית מתחילה בנתח הנותר, אותם 15-20 אחוזים המוקדשים להפעלת משרדי ממשלה, פיתוח ותחזוקת תשתיות, המשק ועוד. כאן, בתוך השוליים הללו, מתנהלת המלחמה על כל שקל. זהו האזור שבו נמדדת יכולת העמידה של הנציגות החרדית.

התקציב מציב מסגרת כוללת להוצאות המדינה ומגדיר את הסכומים למשרדים השונים, בעיקר לביטחון, חינוך ובריאות. רוב ההכנסות מגיעות כמובן ממיסים - ישירים ועקיפים. עבור הציבור החרדי, הרגישות למיסים עקיפים היא קריטית, שכן כל התייקרות כזו פוגעת ישירות בסל הצריכה של משפחות ברוכות ילדים.

חוק ההסדרים ואימת ה"נומרטור"

לצד חוק התקציב, פועלים כמה חוקים נוספים שכל מי שעוסק במסדרונות השלטון חייב להכיר. הראשון הוא חוק התכנית הכלכלית (בעבר "חוק ההסדרים"). מוגשת בו חבילה של חוקים לשינוי, לטובת יישום המדיניות הכלכלית של הממשלה. למשל, הקפאת תוכניות רב שנתיות המעוגנות בחוק או שינוי מדיניות שתניב הכנסות גבוהות יותר, כמו פטור ממיסים במקרים מסוימים.

לצדו עומד חוק מסגרות התקציב, שבו קובעים כל שנה את יעד הגירעון של הממשלה ואת המגבלה החלה על התקציב בהוצאה הציבורית – בכמה אחוזים מורשת הממשלה להעלות את ההוצאה הציבורית בחוק התקציב הרגיל.

וכאן נכנס הכלי המתוחכם ביותר בארסנל של האוצר: ה"נומרטור". זהו כלי חישוב מפותח במיוחד המשמש את אגף תקציבים לייצר תחזית של ההוצאות, גירעון ומסגרות ל-3 השנים הבאות. הוא מסייע להבין מה ההשלכות של החלטות ממשלה וחקיקה, זאת כדי ליצור אמינות ויציבות בהתנהלות הכלכלית של הממשלה. עבור הפוליטיקאים, הנומרטור הוא ה"סד" שמגביל את החלומות שלהם למציאות חשבונאית קרה.

בעלי המאה והדעה – צבת השיניים של אגף התקציבים

מעורבות משרד האוצר בהכנת התקציב היא אבסולוטית. בראש הפירמידה עומד אגף תקציבים, האחראי על יצירת התקציב, המסגרות, התוכנית הכלכלית והערכות הנומרטור. מולו עומד החשב הכללי, מי שאחראי על מעקב אחר הכספים והוצאתם בפועל.

לאורך תהליך הגשת התקציב והדיון בו בוועדת כספים, לאגף תקציבים יש יכולת לשחק עם התקציב בשיטות שונות. ביכולתו להגיש "דפי החלפה" – מסמכים רשמיים שהם למעשה דפי תקציב מתוקנים, המוגשים לפני הקריאה השנייה והשלישית. דפים אלו יכולים לכלול שינויים בתקציב המדינה שהוסכם עליו בקריאה הראשונה, מה שיוצר מצב שבו התקציב הסופי שונה לגמרי ממה שאושר בהתחלה. הכנסת יכולה היפותטית אפילו לשנות את התקציב לגמרי בוועדת כספים על ידי אותם דפי החלפה ושינויים בהצבעות הדיונים.