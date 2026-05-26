רבנים מכל החוגים; כך חגגו המונים הכנסת ספר תורה למגדלור של החסידות בבני ברק

במעמד מרומם בערב חג השבועות בשכונת נווה אחיעזר בבני ברק, חגגו המונים את הכנסת ספר התורה להיכל בית המדרש חב"ד בשכונה | רבנים, שלוחים ואישי ציבור מכל העדות עלו בזה אחר זה לכתיבת האותיות בבית השליח הרב מנחם מענדל קסטל | סיקור ותיעוד (חסידים)

סיום כתיבת ספר התורה בחב"ד (צילום: מנדי דהאן)

במעמד רב רושם וברוב פאר והדר התקיים בערב חג השבועות מעמד הכנסת ספר תורה חדש ומהודר להיכל בית חב"ד בבני ברק עיר התורה והחסידות, נדבת לבו של הרה"ח רב הפעלים הר"ר אשר אלוני, שנכתב לזכותו ולזכות משפחתו.

המעמד המרומם נפתח בכתיבת האותיות בבית שליח האדמו"ר מליואוויטש זי"ע בבני ברק הרב מנחם מענדל קסטל, בהשתתפות רבני ודייני העיר בני ברק מכל החוגים והעדות, אורחים, שלוחים, משפיעים, אישי ציבור. בין המשתתפים בלטו באי בית חב"ד שפוקדים בקביעות את המקום לתפילה, לימוד, והתוועדויות תכופות שבת אחים גם יחד.

בית חב"ד השוכן בשכונת נווה אחיעזר מאחד בשנים האחרונות את תושבי הסביבה מכל החוגים והשדרות של תושבי עיר התורה והחסידות. מתקיימת בו פעילות ללא הפוגה: שיעורים בהלכה ובחסידות, כולל בוקר לבני הגיל השלישי, כולל-ערב לאברכים בני תשחורת ללימוד תורת חסידות חב"ד. מהמקום יוצאת אורה לכל עיר התורה והחסידות.   

בזה אחר זה עלו הרבנים החשובים לכתיבת האותיות האחרונות בספר התורה החדש, עלו ובאו להוקיר את הפעילות הענפה ולברך את התורם היקר.

לאחר מכן יצאה תהלוכה ססגונית רבת משתתפים לעבר בית חב"ד, כשהמוני תושבי העיר מלווים את הספר החדש והמהודר בשירה ובריקודים סוחפים לכבודה של תורה.

עם הגעת ספר התורה להיכל בית חב"ד ואמירת פסוקי 'אתה הראת', נערכו הקפות מתוך ריקודים ממושכים בשמחה וברוב עוז ותעצומות.

בסיום ההקפות נערכה סעודת מצוה מפוארת בהשתתפות באי וחברי בית חב"ד, רבנים ואורחים רבים. במהלך הסעודה הגיש השליח הרב קסטל לתורם הנכבד מתנה מקורית מיוחדת בשם כל המשתתפים.

סיום כתיבת ספר התורה בחב"ד (צילום: מנדי דהאן)
