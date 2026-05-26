ראש הממשלה בנימין נתניהו ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שוחחו הערב (שלישי) בטלפון. השיחה בין השניים התקיימה מיד עם תום ישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני, שארכה כשעתיים וחצי והסתיימה מוקדם מן הצפוי כדי לאפשר את קיום השיחה בין שני המנהיגים.

השיחה נערכת על רקע התפתחויות דרמטיות בזירות השונות, כאשר רק לפני שעה קלה ביצעה ישראל ניסיון חיסול של מוחמד עודה, המנהיג החדש של הזרוע הצבאית של חמאס.

בהודעה משותפת לראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ, נמסר כי עודה הוא אחד מאדריכלי טבח 7 באוקטובר: "עודה כיהן כראש מטה המודיעין של חמאס בזמן הטבח, ומונה לפני כשבוע למחליפו של עז א-דין חדאד - שחוסל בתקיפת צה"ל ברצועת עזה לפני כשבועיים. נמשיך לרדוף אחר כל מי שלקח חלק בטבח 7 באוקטובר. במוקדם או במאוחר ישראל תשיג את כולם".

ההתחממות בגזרת עזה באה במקביל ללחימה בצפון, לאחר שבמהלך הלילה החל צה"ל לנוע ולבצע פשיטות קדימה מעבר לקו הצהוב.

נתניהו אישר היום בדבריו בקבינט כי צה"ל פועל להעמיק את השליטה בלבנון ואמר: "בהנחיה שלי ושל שר הביטחון, יחד עם הרמטכ"ל, אנחנו מעמיקים את הפעולה שלנו בלבנון. צה"ל פועל עם כוחות גדולים בשטח ותופס שטחים שולטים. אנחנו מבצרים את רצועת הביטחון כדי להגן על יישובי הצפון".

נתניהו הוסיף: "במקביל, אנחנו מקיימים מאמץ לאומי ענק כדי לקדם פתרונות יצירתיים וחדשניים נגד רחפני הנפץ. אנחנו מגבים ומשבחים את המפקדים והחיילים הגיבורים שלנו. הם נמצאים עמוק בשטח. אנחנו סומכים עליכם!".

במקביל, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ יכנס מחר פגישת קבינט נדירה בקמפ דייוויד, על רקע המשא ומתן עם איראן על סיום המלחמה. כך דיווחו כלי תקשורת בארה"ב. לפי רשת "פוקס ניוז" כל חברי הקבינט צפויים להשתתף בפגישה, כולל ראש המודיעין הלאומי שהתפטרה טולסי גבארד.

ב"פוקס ניוז" ציינו כי קמפ דייוויד, מעון נופש של הנשיא שנמצא במדינת מרילנד, במרחק של כ-100 ק"מ מצפון-מערב לוושינגטון הבירה, שמור באופן היסטורי לדיונים דיפלומטיים ולאומיים מרכזיים בנושאי ביטחון לאומי.