ישראל מגבילה את תקיפותיה בבירת לבנון ומצמצמת את חופש הפעולה הצבאי באזור, כך הבהירו גורמים בדרג המדיני לבכירי הצבא. ההחלטה נובעת מהרצון להימנע מפגיעה במגעים המדיניים שמנהל ממשל טראמפ בארצות הברית, לפי דיווח של חדשות 13.

הבכירים הדגישו בפני מערכת הביטחון את החשיבות של המהלכים המדיניים הנוכחיים ואמרו כי "אנחנו לא רוצים להיתפס כמי שמכשילים לטראמפ את ההסכם מול איראן בכוונה. לא נוריד בניינים בביירות באופן אקראי כרגע".

הנחיות אלו ניתנו בהמשך לדרישת הרמטכ"ל בדיון ביטחוני שנערך השבוע, שבה קרא להחריב מבנים ברובע הדאחייה בביירות בתגובה לשיגור רחפני הנפץ. הדרג המדיני סירב לאשר את הפעולה הנרחבת בבירה.

במסגרת חלוקת הגזרות שהוגדרה לצבא, הובהר כי הפעילות ההתקפית תימשך ללא מגבלות משמעותיות בחלקים אחרים במדינה. הגורמים המדיניים הסבירו כי "יש לנו חופש פעולה בדרום לבנון, בביירות פחות".

עמדות אלו של הדרג המדיני יוצגו הערב לחברי הקבינט המדיני-ביטחוני, אשר מתכנס בשעה זו כדי לדון בהמשך הלחימה בצפון. השרים ידונו גם בפרטי ההסכם המתגבש בין וושינגטון לטהראן שטרם נחתם.