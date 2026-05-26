צביקה מור מצטרף לפוליטיקה; זו הרשימה שבה ישתלב "במיקום גבוה"

צביקה מור ( צילום: David Cohen/Flash90 )

צביקה מור, אביו של שורד השבי איתן מור ומראשי פורום תקווה, מצטרף לסיעת הציונות הדתית בראשות שר האוצר בצלאל סמוטריץ'. סמוטריץ' צפוי לשבץ את מור במקום גבוה ברשימת המפלגה לקראת הבחירות הצפויות.

המהלך מגיע לאחר שמור התבלט בחודשים האחרונים כדמות מרכזית בקרב משפחות החטופים, תוך שהוא נוקט עמדה ביקורתית כלפי ארגוני השמאל ומתנגד "לכניעה לדרישות חמאס" כלשונו. בחודשים האחרונים האחרונים השתתף מור במספר אירועים פוליטיים לצד נציגי הקואליציה. בין היתר, מור התייצב לאחרונה במחאה מחוץ לבית המשפט העליון במהלך הדיון בעתירות נגד מבקר המדינה בנושא חקירת אירועי ה-7 באוקטובר. במעמד זה מסר: "מוסד מבקר המדינה הוקם כדי שיהיה גוף בלתי תלוי שיחקור ויעזור לכולנו. אנחנו מדברים על עניינים של חיים ומוות". מור הבהיר כי "מאות אנשים עבדו כדי שאנחנו נדע את האמת, כדי שאנחנו נבין איך הבן שלנו נפל בשבי לשנתיים ועבר עינויים, למה נרצחו כל כך הרבה אנשים". הוא תקף את בית המשפט העליון על כך שחסם את עבודת המבקר ושאל: "מי שרוצה לדעת את האמת לא אמור לתת לכמה שיותר גופים לחקור ולמצוא זוויות שונות?"

איתן מור ( צילום: באדיבות המשפחה )

ביקורת חריפה על השביתות

במהלך המלחמה בעזה, בתקופה שבה החטופים עדיין שהו בשבי, יצא מור במתקפה חריפה נגד מארגני השביתות בנימוק של דאגה להחזרת החטופים. "איך השביתה הזאת בדיוק מחזירה את החטופים?" שאל בהצהרה פומבית. "היא לא מחזירה את החטופים, והיא לא צריכה להעלות את המודעות לחטופים, כי יש לכם מודעות לחטופים. אז בשביל מה השביתה הזאת?"

מור הוסיף: "אתם כאלה אנשים ריקים ואכזריים, לא אכפת לכם מהחטופים? השביתה הזאת רק הורסת. תחשבו על ההורים בחודש אוגוסט שצריכים חנויות פתוחות, מילואימניקים חוזרים הביתה לאפטר, צריכים לצאת לסידורים".

המהלך של הצטרפות מור לציונות הדתית מגיע בעת שהמפלגה מחזקת את מעמדה בסקרים. על פי סקר שפורסם לאחרונה בחדשות 13, הציונות הדתית בראשות סמוטריץ' עוברת את אחוז החסימה עם 4 מנדטים, בעוד גוש נתניהו כולל הסיעות החרדיות עומד על 56 מנדטים מול 54 מנדטים לגוש האופוזיציה.