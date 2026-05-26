סקר חדש שפורסם אמש (שני) בחדשות 13 מלמד על היחלשות נמשכת של מפלגת 'ביחד' בראשות ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, שמאבדת שלושה מנדטים לעומת הסקר הקודם. במקביל, גוש נתניהו כולל הסיעות החרדיות ממשיך להוביל ועומד על 56 מנדטים מול 54 מנדטים לגוש האופוזיציה.

על פי הסקר, לו הבחירות היו נערכות היום, הליכוד בראשות ראש הממשלה בנימין נתניהו הייתה המפלגה הגדולה ביותר בכנסת עם 25 מנדטים. מפלגת 'ביחד' של בנט נחלשת משמעותית ומקבלת 23 מנדטים בלבד, לעומת 26 מנדטים בסקר הקודם של הערוץ.

מפלגת 'ישר' בראשות גדי איזנקוט ממשיכה להתחזק והיא המפלגה השלישית בגודלה עם 14 מנדטים, עלייה של שני מנדטים לעומת הסקר הקודם של חדשות 13.

בגזרת המפלגות החרדיות נרשמת יציבות מלאה. ש"ס בראשות יאריה דרעי עומדת על 10 מנדטים, בעוד יהדות התורה נותרת יציבה עם 7 מנדטים.

הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' עוברת את אחוז החסימה עם 4 מנדטים, בעוד עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר זוכה ב-10 מנדטים.

מפלגת 'הדמוקרטים' בראשות יאיר גולן מקבלת 9 מנדטים, בעוד ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן עולה במנדט אחד ומגיעה ל-8 מנדטים.

בגזרה הערבית, חד"ש-תע"ל מקבלת 6 מנדטים, ואילו רע"ם בראשות מנסור עבאס יורדת ל-4 מנדטים בלבד.

מפת הגושים

על פי הסקר, גוש נתניהו כולל הסיעות החרדיות עומד על 56 מנדטים, שני מנדטים בלבד מהרוב הדרוש להקמת ממשלה. גוש מתנגדי נתניהו עומד על 54 מנדטים, והמפלגות הערביות עם 10 מנדטים.