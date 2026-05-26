כיכר השבת
המחליף בחוץ

בישראל מאשרים: מפקד חמאס חוסל בהצלחה - כשבוע לאחר מינויו

גורם ביטחוני מאשר: מוחמד עודה, מפקד הזרוע הצבאית של חמאס, חוסל בהצלחה | הרמטכ"ל העביר את העדכון תוך כדי דיון ביטחוני | מיד לאחר חיסול קודמו, ניתנה הוראה לצוד את היורש (צבא וביטחון)

4תגובות
זירת החיסול בעזה (צילום: רשתות ערביות)

גורם ביטחוני בכיר אישר הערב (שלישי) כי מוחמד עודה, מפקד הזרוע הצבאית של , חוסל בהצלחה בתקיפה אווירית של חיל האוויר ברצועת .

העדכון על החיסול הגיע במהלך דיון ביטחוני, כאשר הרמטכ"ל אייל זמיר מסר את האישור הסופי לפעולה המבצעית.

עודה, שכיהן כראש מטה המודיעין של חמאס בזמן הטבח ב-7 באוקטובר, מונה לתפקידו כמנהיג הזרוע הצבאית רק לפני כשבוע, בעקבות חיסולו של קודמו עז א-דין אל-חדאד. התקיפה שבה חוסל עודה בוצעה בשכונת רימאל בעזה, על פי הנמסר מדובר .

עודה עם בכירי חמאס שחוסלו (צילום: דובר צה"ל)

הוראה מיידית לצוד את היורש

על פי הנמסר, מיד לאחר חיסולו של עז א-דין אל-חדאד לפני עשרה ימים, הרמטכ"ל נתן הוראה מיידית לכוחות הביטחון לצוד את יורשו.

בהודעה משותפת של ראש הממשלה ושר הביטחון ישראל כ"ץ נמסר מוקדם יותר כי "בהוראת ראש הממשלה ושר הביטחון, צה"ל תקף את מוחמד עודה - המנהיג החדש של הזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס ואחד מאדריכלי טבח ה-7 באוקטובר".

בנימין נתניהוצה"לחמאסעזהחיסולהיום בכיכר
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (93%)

לא (7%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

4
כן יאבדו כל אויביך ה'
יעקב
3
ישתבח שמו לעד מכה בראש של הנחש שבוע ימים לקח לצוד אותו? זה אומר שהמודיעין שלנו יושב להם על הווריד כמו שאומרים אצלנו כל כלב ביג'י יומו חסל סדר סבלנות הגיע הזמן להוריד להם את הראשים בלי למצמץ ובלי רחמים
מנצור
2
שיא גינס חדש תוחלת חיים של מפקד זרוע צבאית בחמאס 7 ימים. חברים מי שרוצה להתאבד שיירשם לתפקיד הבא כל הכבוד לצה"ל לרמטכ"ל אייל זמיר ולשר הביטחון ישראל כ"ץ עם ישראל חי ולא עוצר עד הניצחון המוחלט
שמואל
1
חמאס מודיע על פתיחת קורס מזורז למפקדי זרוע צבאית. משך הקורס יומיים. דרישות תפקיד חוסר פחד מטיסות נכונות לעבודה בסביבה לחוצה במיוחד (שכונת רימאל) ויכולת להיפרד מהעולם בהתראה של שעה הטבות: מפגש מהיר עם הבוסים הקודמים.
תובל

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר