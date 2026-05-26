כיכר השבת
צדק מאוחר מדי

הרמטכ"ל בהחלטה דרמטית: הפצ"רית לשעבר תודח מהשירות הצבאי ללא דיחוי נוסף | הסיבות

רב-אלוף זמיר החליט על הדחה מיידית של הפצ"רית לשעבר בעקבות פרשת שדה תימן • תישלל זכאותה להשלמות תקופת השירות | "בהתאם להחלטה על ההדחה הפצ״רית לא תהיה זכאית לרכיב "השלמות תקופת השירות", מסרו בדובר צה"ל | שר הביטחון ישראל כ"ץ בירך: "לשלול ממנה את הגדלות הרמטכ"ל" (משפט)

הפצ"רית לשעבר יפעת תומר ירושלמי (צילום: Oren Ben Hakoon/POOL)

הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, החליט לפני זמן קצר (שלישי) על הדחתה המיידית של הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר, אלופה יפעת תומר-ירושלמי, משירות בצה"ל.

ההחלטה שהתקבלה מאוחר מדי, היא לנוכח חומרת המעשים והחשדות בפרשת הדלפת הסרטון ממתקן המעצר שדה תימן.

שר הביטחון ישראל כ"ץ מסר: "אני מברך את הרמטכ"ל אייל זמיר על ההחלטה להדיח את יפעת תומר-ירושלמי מצה"ל ולשלול ממנה את הגדלות הרמטכ"ל וזכויות היתר הנוספות".

דובר צה"ל מסר היום כי "מרגע גילוי החשדות ביחס לפצ"רית לשעבר בפרשת שדה תימן, החליט הרמטכ"ל על השעייתה משירות באופן מיידי". ברקע התארכות ההליך הפלילי, הוחלט להדיח את הפצ"רית משירות ללא דיחוי נוסף.

בהתאם להחלטה על ההדחה, הפצ"רית לא תהיה זכאית לרכיב "השלמות תקופת השירות". באשר לסוגיית הדרגה, בראיית הרמטכ"ל, נכון יהיה לשקול את הורדת הדרגה עם התבהרות והשלמת העובדות של ההליך הפלילי. שר הביטחון עודכן בהחלטות.

פרשה שהסעירה את המערכת

כזכור, באוקטובר האחרון פתחה היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה חקירה פלילית בעקבות מידע שהעביר ראש השב"כ דוד זיני. על פי החשד, דוברת הפרקליטות הצבאית הדליפה את הסרטונים לעיתונאי בידיעתה של תומר-ירושלמי. נבדק גם חשד כי תומר-ירושלמי הגישה תצהיר כוזב לבג"ץ.

בעקבות פתיחת החקירה והחשדות נגדה יצאה תומר-ירושלמי לחופשה, וימים אחדים לאחר מכן התפטרה מתפקידה. על פי דיווחים, הפצ"רית לשעבר הודתה בחקירתה בהדלפת הסרטון מתוך המתקן הביטחוני, אך טענה כי לא מדובר בעבירה פלילית.

יפעת תומר ירושלמי (צילום: Flash90)

מחלוקת על ניהול החקירה

הפרשה עוררה מחלוקת ציבורית נרחבת בשאלת הגורם המוסמך לטפל בתיק, בשל חוסר האמון של הציבור במערכות. המשטרה השלימה את פעולות החקירה העיקריות, והמפכ"ל הורה להעביר את חומרי החקירה ליועמ"שית משרד המשפטים יעל קוטיק, ולא ליועצת המשפטית לממשלה, וזאת בשל החשש מניגודי עניינים.

קוטיק קבעה בהחלטתה כי היועצת המשפטית לממשלה ולשכתה מנועים מעיסוק בתיק, ועל כן התיק יועבר לפרקליט המדינה עמית איסמן. ההחלטה התקבלה לאחר שבג"ץ דרש מקוטיק להחליט מי הגורם בפרקליטות שאליו יועבר התיק.

בהמשך לכך, על פי הערכות, המשטרה צפויה לפרסם בקרוב את ממצאי החקירה ולבקש להגיש כתבי אישום נגד תומר-ירושלמי ונגד בכירי הפרקליטות הצבאית האחרים שמעורבים בפרשה.

הפצר"ית בדרכה למעצר בית (צילום: Flash90)

יצוין כי במהלך החקירה ביקשה המשטרה מבית המשפט לעיין בחומרים שנתפסו אצל תומר-ירושלמי, לאחר שנטען כי על חומרים אלו חל חיסיון של עורך דין-לקוח. על פי דיווחים, המשטרה ביקשה לחדור לקבוצת וואטסאפ סגורה של תומר-ירושלמי, העונה בשם "יפעת, זמיר, דניאל, חיסיון לקוח".

השם שניתן במשטרה לחקירת הפרשה הוא "בלי סודות", כאות לחומרת הנושא ולרצון להבהיר את מלוא העובדות בפרשה שהסעירה את המערכת הביטחונית והמשפטית בישראל.

5
בע"ה מחכים בקוצת רוח שהאמת תצא לאור, ושהפצרי"ת תשלם על כל מעשיה ומעלליה
לולית
אתה עלול לחכות עוד 100 שנה להשלמת החקירה שכחת לאיזה מחנה היא שייכת?
חכם
4
"דרמה". ספין כדי שלא יתעסקו בשאלה למה היא לא בכלא לשארית חייה עם הורדה לדרגת טוראי ושום פנסיה שהיא. בוגדת נאלחת. הטיוח הכי גדול בתולדות המדינה עשו כאן. ועדיין עושים. מה עם כל חומרי החקירה? מה עם הסגן שלה? אלף שאלות פתוחות וקבורות עמוק ביחד עם כל הראיות.
משה
3
השם תת אלוף רמי דותן מוכר למבוגרים שבינינו אבל על שוחד בלבד ומעילה נידון ל13 שנה והורדה לדרגת טוראי . נו מה צריך עכשיו ? תשובה היא לא שיקרה לאמריקאים ואלי חבל ...
יהודי
2
מעט מידי ומאוחר מידי
ראש ברזל
1
גם כן "צדק". צדק זה שהיא תשב בכלא לשארית חייה או גרוע מזה, עונש על בגידה על מלא. צדק זה אותו דין לכל מי שהיה מעורב ועזר והסתיר. אלעק "צדק"....
אבי

