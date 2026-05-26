הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, החליט לפני זמן קצר (שלישי) על הדחתה המיידית של הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר, אלופה יפעת תומר-ירושלמי, משירות בצה"ל.

ההחלטה שהתקבלה מאוחר מדי, היא לנוכח חומרת המעשים והחשדות בפרשת הדלפת הסרטון ממתקן המעצר שדה תימן.

שר הביטחון ישראל כ"ץ מסר: "אני מברך את הרמטכ"ל אייל זמיר על ההחלטה להדיח את יפעת תומר-ירושלמי מצה"ל ולשלול ממנה את הגדלות הרמטכ"ל וזכויות היתר הנוספות".

דובר צה"ל מסר היום כי "מרגע גילוי החשדות ביחס לפצ"רית לשעבר בפרשת שדה תימן, החליט הרמטכ"ל על השעייתה משירות באופן מיידי". ברקע התארכות ההליך הפלילי, הוחלט להדיח את הפצ"רית משירות ללא דיחוי נוסף.

בהתאם להחלטה על ההדחה, הפצ"רית לא תהיה זכאית לרכיב "השלמות תקופת השירות". באשר לסוגיית הדרגה, בראיית הרמטכ"ל, נכון יהיה לשקול את הורדת הדרגה עם התבהרות והשלמת העובדות של ההליך הפלילי. שר הביטחון עודכן בהחלטות.

פרשה שהסעירה את המערכת

כזכור, באוקטובר האחרון פתחה היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה חקירה פלילית בעקבות מידע שהעביר ראש השב"כ דוד זיני. על פי החשד, דוברת הפרקליטות הצבאית הדליפה את הסרטונים לעיתונאי בידיעתה של תומר-ירושלמי. נבדק גם חשד כי תומר-ירושלמי הגישה תצהיר כוזב לבג"ץ.

בעקבות פתיחת החקירה והחשדות נגדה יצאה תומר-ירושלמי לחופשה, וימים אחדים לאחר מכן התפטרה מתפקידה. על פי דיווחים, הפצ"רית לשעבר הודתה בחקירתה בהדלפת הסרטון מתוך המתקן הביטחוני, אך טענה כי לא מדובר בעבירה פלילית.