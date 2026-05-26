בעוד הכלכלה הישראלית מנסה להתאושש מהשלכות המלחמה והמתיחות הביטחונית, נתונים חדשים וסיפורים מהשטח מציירים מציאות מורכבת: החל מהפקרות בבטיחות ילדים, דרך ניפוח מנגנוני הממשלה. היום בתוכנית 'דבר ראשון' בהגשת משה מנס ושוקי סלומון נעסוק בכל הנושאים הדרמטים:

טרגדיה במספרים: הילדים שלנו מופקרים

בפתח התוכנית שוחחנו עם מנכ"לית ארגון בטרם הג' אורלי סליבינגר שהציגה נתונים אשר צריכים להרעיד את אמות הסיפים. מתחילת שנת 2026 בלבד, איבדו את חייהם 45 ילדים ובני נוער בתאונות בלתי מכוונות. כאשר הנתון המבהיל ביותר נוגע אלינו. בחברה החרדית 13 ילדים נהרגו בנסיבות טרגיות – 7 בתאונות דרכים, 3 בטביעה, ושני תינוקות שמתו ממכת חום במעון.

במבט רחב על חמש השנים האחרונות (2021-2025), המגזר החרדי ספג אבדות כבדות: 99 ילדים נהרגו, כאשר סיבת המוות המובילה היא תאונות דרכים (33 הרוגים), ואחריה חנק (23 הרוגים) וטביעות (16 הרוגים). הנתונים הללו דורשים בדק בית עמוק בתוך הקהילה ובמערכי ההסברה והתשתיות של המדינה.

הקונפליקט של אמא: "אני משלמת לו על הסיגריות כדי שילמד"

סוגיה נוספת שמסעירה את המגזר היא דמי הכיס של בחורי הישיבות. עדות שהגיעה למערכת מאם לבחור בישיבת "חברון" חושפת דילמה בלתי אפשרית. האם מעבירה לבנה 2,000 ש"ח בחודש, כשרוב הכסף – כ-1,200 ש"ח – מוצא על סיגריות.

"זה שורף לי שאני משלמת על זה שהוא הורס לעצמו את הבריאות," היא כותבת, "אבל האופציה האחרת היא שילך לעבוד בערב, ואני מעדיפה שיהיה שקוע רק בלימוד."

לצד זה, עולה תופעה מדאיגה של שימוש רחב בסיגריות אלקטרוניות כבר בישיבות הקטנות, מה שמעורר שאלות חינוכיות ובריאותיות קשות על המחיר הכלכלי והפיזי של "השקט התעשייתי" בלימוד.

ממשלת המשרדים: הכתובת על הקיר (והתקציב בבור)

בזמן שהאזרח הקטן נדרש "להדק חגורה", נראה שהממשלה פועלת בכיוון הפוך. בעוד שהשרה לשעבר דיסטל סגרה את משרד ההסברה המיותר לאחר שהודתה בכישלונו, שאר משרדי הממשלה ה"עודפים" נותרים על כנם.

ישראל מחזיקה בפי 2.7 יותר משרדים ממדינות מערביות דומות. משרד המודיעין, המשרד לשיתוף פעולה אזורי, משרד המורשת ומשרד התפוצות – כולם מסומנים על ידי האוצר כמשרדים שסמכויותיהם חופפות לגופים קיימים. עלות תפעול של משרד קטן נאמדת ב-40 עד 100 מיליון ש"ח בשנה. הכסף הזה, כך טוענים המבקרים, יכול היה למנוע את הקיצוצים הכואבים בשירותים החברתיים.

הקבלנים נופלים, הדירות מתעכבות

המשבר הכלכלי מכה בעוצמה גם בשטח. ענף הבנייה נמצא בנקודת שבירה: מתחילת 2026 קרסו למעלה מ-270 קבלני ביצוע. הסיבה? זינוק בעלויות העבודה ומחסור חמור בידיים עובדות בעקבות המלחמה. הקבלנים מאשימים את המדינה בסירוב לעדכן חוזים ישנים, מה שמוביל לעיכובים במסירת דירות, צפיפות בכיתות לימוד ומחסור בתשתיות לאומיות.

"מלך הדחייה" או מלך המרמה?

במישור הפלילי, פרקליטות המדינה הגישה כתב אישום חמור נגד זמר המגזר הבדואי-ישראלי, מועין אלאעסם, המכונה "מלך הדחייה". אלאעסם חשוד בהעלמת הכנסות של למעלה מ-3 מיליון שקלים מהופעות. המקומם ביותר? בזמן שגרף סכומי עתק, הצהיר לביטוח הלאומי כי הוא נכה ואינו מסוגל לעבוד, ושלשל לכיסו קצבאות נכות בסך 335 אלף שקלים על חשבון המדינה.