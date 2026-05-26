היועץ לביטחון לאומי לשעבר של ארצות הברית, ג'ון בולטון, טוען כי הנשיא דונלד טראמפ אינו שוקל את האינטרסים האסטרטגיים של המדינה בניהול המשא ומתן עם איראן, אלא מונע משיקולים פוליטיים של עלויות האנרגיה.

בריאיון לרשת החדשות סי-אן-אן תקף בולטון בחריפות את המגעים הדיפלומטיים שמנהל הממשל ואמר: "אני לא חושב שדונלד טראמפ מנתח מהם האינטרסים האסטרטגיים של אמריקה כאן. אני חושב שהוא מסתכל על מחיר הדלק במשאבה, והוא עושה כל שביכולתו כדי להוריד אותו".

לדברי בולטון, הניסיון להגיע להסכם דיפלומטי בעת הנוכחית מהווה שגיאה חמורה שתאפשר למשטר בטהראן להשתקם מהמכות הצבאיות שספג בשבועות האחרונים. היועץ לשעבר הביע תקווה כי המגעים בין הצדדים ייכשלו לחלוטין, והגדיר את הפסקת האש הנוכחית כמשגה שיעלה ביוקר למערב. בולטון הדגיש כי הלחץ הצבאי היה חייב להימשך עד להסרת האיום האיראני על נתיבי השיט באופן קבוע.

"אני מקווה שהמשא ומתן יקרוס, מכיוון שכל יום שעובר הוא מתנה לאיראן. זה מעניק להם עוד 24 שעות להתאושש מהחבטות שהם ספגו במהלך שישה שבועות של תקיפה ישראלית. זה נותן להם זמן לנסות ולכונן מחדש את הממשלה שלהם, אשר נראית יותר ויותר לא מתפקדת וחסרת יכולת קבלת החלטות. וזה דוחה את יום הדין. בסופו של דבר, כאשר האיום שהם היוו על השליטה במצר הורמוז ייפתר בדרך שבה הם לעולם לא יחזרו ויעשו זאת שוב, אני חושב שהפסקת האש הייתה טעות", דברי בולטון.

היועץ לשעבר הוסיף והזהיר מפני ההשלכות לטווח הארוך של המדיניות הנוכחית, שלדבריו מוחקת את ההישגים שהושגו באמצעות הפעלת הכוח. הוא ציין כי הממשל נמצא במסלול שיוביל לנזק בלתי הפיך לארצות הברית ולבעלות בריתה באזור.

"אני חושב שהמגעים האלה הם טעות. אני חושב שאנחנו על סף משהו שההיסטוריה תכריע בסופו של דבר שהיה הפסד קטסטרופלי עבור ארצות הברית. גרמנו נזק משמעותי לרפובליקה האסלאמית של איראן. ונכון לעכשיו, אנחנו מאפשרים להם לבטל את הנזק. וזה טרגדיה אמיתית, לא רק עבורנו, אלא עבור האנשים באזור".

כאשר נשאל בולטון האם יתמיד בהתנגדותו גם אם איראן תיענה לדרישות האמריקאיות המרכזיות, ובהן פינוי כל האורניום המועשר שברשותה אל מחוץ לשטחה, השיב בספקנות רבה לגבי כוונותיה של טהראן. הוא האשים את המשטר האיראני בניצול מכוון של המשא ומתן לצורך משיכת זמן ודחיית מחויבויותיו.

"ובכן, קשה מאוד לדעת מהם התנאים שהם דנים בהם מכיוון שהם משתנים מיום ליום. אבל זה נראה דבר קבוע שסוגיית האורניום נדחית לכל הפחות ב-60 יום. זה מה שאיראן רוצה. הם רוצים עוד זמן. 60 יום הופכים לשישה חודשים ואז זה הופך ליותר מזה", סיכם בולטון את תפיסתו לגבי המהלכים הדיפלומטיים.