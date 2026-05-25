משרד מבקר המדינה חושף את מה שכולנו ידענו 

אם היה נדמה לכם שאיכות השירות הציבורי בישראל בירידה, הנתונים הרשמיים מאשרים זאת ובגדול. דוח 52 של נציבות תלונות הציבור חושף שיא חדש מאז הקמת הנציבות: מעל ל-30,000 תלונות הוגשו בשנה החולפת – עלייה של 41% בתוך שנה אחת בלבד. הנתון המדהים ביותר? 56% מהתלונות שבוררו נמצאו מוצדקות.

מחדל המעונות: כשכל תלונה היא "בינגו"

הגוף שהוכתר כ"שיאן התלונות" הוא משרד העבודה, ובמרכזו האגף לעידוד תעסוקת הורים. האגף רשם זינוק בלתי נתפס של 740% במספר התלונות.

עו"ד טל אלה חושפת בראיון את עומק המחדל: "מתוך התלונות שביררנו נגד אגף המעונות, 91% נמצאו מוצדקות. יתרה מכך, כל התלונות שהוגשו על אי-זמינות המוקד הטלפוני של האגף נמצאו מוצדקות ב-100%".

לדבריה, המבקר התריע כבר לפני שנה בפני משרדי העבודה והאוצר כי עליהם לפעול בדחיפות לשדרוג המענה להורים, אך הלקחים לא הופקו מבעוד מועד. התוצאה: מבחני התמיכה פורסמו רק בנובמבר 2024, מה שיצר "פקק" בירוקרטי שהותיר אלפי משפחות חרדיות ללא סבסוד במשך חודשים.

משרתי המילואים ותושבי העוטף תחת מכבש הבירוקרטיה

בתקופה שבה המדינה נמצאת תחת נטל ביטחוני כבד, מתברר כי גם מי שנותן הכל למען המדינה נאלץ להיאבק במוסדותיה. הנציבות קיבלה 211 תלונות ממשרתי מילואים על טיפול לקוי בבקשותיהם לסבסוד ורישום ילדים.

"הורים שנמצאים בחזית גילו שאין להם קדימות ברישום או שהדרגה שלהם לא מעודכנת, מה שגרם למצוקה כלכלית אדירה בנוסף לנטל האישי", מסבירה עו"ד אלה. לכך מתווספות 106 תלונות של תושבי עוטף עזה, שנתקלו בשירות לקוי במוקד ובקשיים ברישום למעונות דווקא ברגעיהם הקשים ביותר.

ההישג: 12 מיליון שקלים הוחזרו לציבור

למרות התמונה הקשה, הנציבות מוכיחה כי יש כתובת. בשנה החולפת, התערבות הנציבות הובילה להחזרים כספיים בסך של 12 מיליון שקלים שחזרו ישירות לכיסי האזרחים.

דוגמה בולטת היא התיקון שבוצע עבור הורים שהם גם משרתי מילואים וגם בעלי מספר ילדים במעון. בעקבות התערבות הנציבות, משרד העבודה נאלץ להעניק להם כפל הנחות (סבסוד מצטבר), מה שחסך לאלפי משפחות אלפי שקלים בחודש.

השפעות המלחמה: רשות המיסים והשירות לציבור החרדי

הדוח מצביע גם על גידול בתלונות נגד רשות המיסים, בעיקר מצד אזרחים שנפגעו כלכלית עקב מלחמת "חרבות ברזל" ומתקשים לקבל את הפיצויים המגיעים להם.

בנוסף, עו"ד אלה מתייחסת לקושי הייחודי של הציבור החרדי: "אנחנו מצפים מכל משרד ממשלתי להיות זמין גם למי שאין לו אינטרנט. משרד המבקר הבהיר לשר העבודה שהמוקד הטלפוני כשל, וכי חובה להנגיש את השירותים גם באמצעים לא טכנולוגיים".

סיכום: "אחרי שנתיים וחצי של מלחמה – הגיע זמן הלקחים"

אנחנו נמצאים כעת בנקודת זמן קריטית: אחרי שנתיים וחצי של לחימה מתמשכת ושני מבצעים צבאיים מול איראן. הנטל על הציבור הישראלי, ובתוכו הציבור החרדי המתמודד עם יוקר המחייה ומצוקת הדיור והמעונות, הוא עצום.

"גורמי הממשלה חייבים להפיק לקחים מהדוח הזה ולשפר את השירות לציבור באופן מיידי", מסכמים בנציבות. המסר לאזרח הקטן ברור: אל תשתקו. אם נפגעתם מגוף ציבורי – הנציבות היא הכלי האפקטיבי ביותר שלכם לקבלת צדק.

נפגעתם מהבירוקרטיה? ניתן לפנות לנציבות תלונות הציבור דרך האתר, בדואר או בטלפון. לעיתים פנייה אחת עושה את כל ההבדל.