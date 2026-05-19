מחקר מלחיץ: ככה הבינה המלאכותית פוגעת גם בנוער החרדי

חג השבועות עוד רגע כאן והיום בתוכנית בתוכנית "דבר ראשון" בהגשת משה מנס, הנושאים הבוערים מקבלים זווית יהודית, אנושית וגם קצת קולינרית. יצאנו למסע בין הערבות ההדדית של משפחות האומנה לבין עולם הבינה המלאכותית שחודר לחדרי הילדים, ולא שכחנו את הסבל היומיומי בכבישים.

"ותהי לו לאומנת": הלב הפתוח של המגזר החרדי

לקראת קריאת מגילת רות, שם אנו פוגשים את נעמי שהופכת לאומנת לילדה של רות, אירח מנס את מתניה הרשברג מ"מכון סאמיט" (הפועל בשיתוף משרד הרווחה). השיחה חשפה עולם של חסד שקט, אך גם כזה שדורש תעצומות נפש.

"יש עשרות ילדים שזקוקים למשפחה חמה ברגע זה", מספר הרשברג. בניגוד לאימוץ, באומנה ההורים הביולוגיים נשארים בתמונה. "זה ה-DNA היהודי. אנחנו מחפשים משפחות נורמטיביות, לא מלאכים. דווקא מי שהתמודד עם קשיים בעצמו, יכול להבין ילד שמגיע מרקע מורכב".

מאסק הפסיד טריליון דולר? פסק הדין שישנה את עולם הבינה המלאכותית דני שפיץ | 11:49

חשוב לדעת: במגזר החרדי ישנה הקפדה יתרה על התאמה תרבותית. "אנחנו דואגים שהילד ירגיש שייך – מרמת הסגנון הדתי ועד לחסידות או הקהילה", מסביר הרשברג.

חבר, הורה או פסיכולוג? הצד האפל של ה-AI

אחת הכותרות המרעישות של השבוע הגיעה מהמחקר של איגוד האינטרנט הישראלי ועמותת "עלם". עידן רינג מהאיגוד הציג נתונים מדאיגים על האופן שבו בני נוער תופסים את הצ'אטבוטים.

הנתון המבהיל: כחמישית מהנוער דיווחו על "קשר רומנטי" עם בינה מלאכותית.

כחמישית מהנוער דיווחו על "קשר רומנטי" עם בינה מלאכותית. הסכנה: ה-AI לא יודע לזהות מצוקה נפשית אמיתית או להפנות לעזרה דחופה.

ה-AI לא יודע לזהות מצוקה נפשית אמיתית או להפנות לעזרה דחופה. הזווית החרדית: רינג מזהיר כי נוער חרדי עם גישה לטלפונים לא מסוננים חשוף לאותן סכנות. "הצ'אטבוט תמיד ירצה אותך ולעולם לא יכעס, וזה גוזל מהילד את היכולת ללמוד להתמודד עם קונפליקטים חברתיים בעולם האמיתי".

שלוש שעות בדרך הביתה: מחדל קו 100

בגזרת התחבורה, המצב רחוק מלהיות "בינה מלאכותית" – הוא פשוט תקוע. בעבר כבר הזהיר המגיש משה מנס שהרחבת הכביש לא תפתור את בעיית התחבורה הפקקים - וחטף על האמירה ביקורת - התמונה שהוא מציג מהבוקר מוכחה שהוא צדק. פקקים על גבי פקקים עאשר הפיתרון הוא תחבורה ציבורית, הבעיה היא שמצב התחבורה גרוע. כתב כיכר השבת יוסי עבדו, נוסע קבוע בקו 100 תיאר תמונה עגומה של זלזול בנוסעים.

"אנשים משאירים רכב בחניון שפירים ומחכים 40 דקות לאוטובוס שפשוט לא מגיע או מדלג על התחנה", הוא קובל. "חזור מהעבודה יכול לקחת שלוש-ארבע שעות! משרד התחבורה חייב להתעורר". בתוכנית הובטח כי ימשיכו לעקוב ולא ירפו מחברת "תנופה" עד שיינתנו תשובות.

פיצה גורמה במחיר של מגש משפחתי

אחרי כל הצרות, הגיע הזמן לקצת נחמה בבצק. אתר הקורסים "סקולו" והיום בהמלצה על קורס בית הספר לפיצה שבו תלמדו להכין בבית 15 סוגי פיצות – מנאפוליטנית קלאסית ועד ל'דיפ דיש' אמריקאי.

במחיר של 119 ש"ח בלבד (מחיר של מגש משפחתי, בערך), מקבלים גישה לקורס מצולם ברמה הגבוהה ביותר עם חוברות מתכונים מפורטות. מי צריך איטליה כשיש לכם תנור ביתי?

ומה עוד על השולחן?

פינת הדילמה עם יוסי חיים מימון: האם הייתם משלמים 16 שקלים על עוגייה אחת? (שאלה שגררה ויכוחים סוערים באולפן).