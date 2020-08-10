איגוד האינטרנט הישראלי פותח במהלך לאיתור רושמי שמות מתחם (דומיינים) שנרשמו לפני שנת 1999. הפנייה לציבור תעשה גם באמצעות קמפיין פרסומי תחת הכותרת "LET MY CO.IL GO". מנהלת איגוד האינטרנט הישראלי, דינה באר: "מטרתנו היא להפוך את מרחב האינטרנט הישראלי לשוויוני" (חדשות, אינטרנט)
המחלוקת הגיעה לסיומה: הרשת החברתית פייסבוק תקבל לידיה את כתובת הדומיין facebook.co.il בחינם, בעבר סירב המחזיק בכתובת להענות ל'דיל' שהוצע, לפיו הכתובת תועבר לרשת החברתית תמורת שלושת אלפים דולרים. כאמור, באיגוד האינטרנט הישראלי החליטו להורות על העברת הכתובת לידי הרשת החברתית (דיגיטל, אינטרנט)