בעולם שבו נשיא המעצמה הגדולה בתבל מנהל מדיניות חוץ דרך ציוצים בטוויטר, קל מאוד לתייג את המהלכים כ"שיגעון" או חוסר שליטה. אך בראיון למשה מנס וישראל מאיר במסגרת התוכנית 'דבר ראשון' מסביר ד"ר כפיר תשובה, מומחה לתורת המשחקים ומרצה לכלכלה, כשצוללים לעומק האינטרסים, מגלים תמונה אחרת לגמרי.

המלחמה האמיתית: וושינגטון נגד בייג'ינג

לדברי ד"ר תשובה, כדי להבין את טראמפ צריך להבין שהמלחמה האמיתית שלו היא בכלל לא מול איראן, אלא מול סין. המטרה העליונה של טראמפ היא לצמצם את הגירעון המסחרי העצום של ארה"ב שעמד על מעל טריליון דולר ולהחזיר את הייצור הביתה.

"השחקן מהצד השני הוא סין", מסביר תשובה. "טראמפ מנסה לייצר חזרה את היתרון היחסי של ארצות הברית". כל פעולה שלו – החל מהשתלטות על מקורות הנפט בוונצואלה ועד ללחץ על איראן – נועדה לשרת את המטרה הזו.

הפרדוקס האיראני: למה לטראמפ טוב שהנפט יתייקר?

רבים תוהים מדוע ארה"ב חוסמת את מצרי הורמוז, פעולה שמעלה את מחירי הנפט בעולם. בתורת המשחקים, התשובה פשוטה: זה פוגע בסין. סין מקבלת בין 40% עד 50% מסך הנפט שלה מהמפרץ הפרסי, לעיתים בהנחות משמעותיות. חסימת המצרים לא רק מונעת מסין נפט זול, אלא גם מקפיצה את עלויות השילוח הימי בשיעורים דרמטיים מעל 20% באפריל האחרון בלבד.

כאן מגיע הנתון המפתיע: בניגוד לעבר, ארצות הברית היא יצואנית נפט וגז נטו החל משנת . לכן, עליית מחירי האנרגיה לא פוגעת בה, אלא להפך – היא נהנית מהם בזמן שכלכלת סין, "המפעל העולמי", נשחקת תחת העלויות הגבוהות.

האם תהיה תקיפה? "אין אינטרס למלחמה"

למרות הטון המיליטנטי, ד"ר תשובה מעריך כי לארה"ב אין אינטרס אמיתי לתקוף צבאית כרגע. "אלא אם כן יש תוכנית ברורה שתקיפה משמעותה שהשלטון נופל ויקום שלטון פרו-מערבי, אני לא רואה אינטרס לתקוף", הוא קובע.

לדבריו, כדי להפיל משטר באמת נדרשים חיילים על הקרקע ("Boots on the ground"), וטראמפ מעדיף את הדרך של "לחנוק אותם" כלכלית. התרחיש היחיד שיחייב תקיפה הוא מידע מודיעיני חד משמעי על פריצה איראנית לעבר פצצה גרעינית.

ישראל בלוח המשחקים האמריקאי

ומה לגבינו? ד"ר תשובה מזכיר כי בסופו של יום, ישראל היא כלי נוסף במערכת השיקולים של מעצמת העל. "אנחנו מאוד תלויים בארצות הברית בהמון מובנים, מהאו"ם ועד מיליון דברים אחרים", הוא אומר בכנות. "טראמפ לא מזניח אינטרסים ישראלים, אבל הוא מסתכל קודם כל על ארצות הברית". למזלנו, מניעת גרעין מאיראן היא אינטרס משותף מובהק לשתי המדינות.

בשורה התחתונה: ד"ר תשובה מעריך כי כל עוד אין שינוי דרמטי בסטטוס הגרעיני, המשחק יימשך בזירה הכלכלית והפוליטית. טראמפ ימשיך "לסובב את כולם על האצבע הקטנה" דרך הציוצים, בזמן שהוא פועל לחיזוק הכלכלה האמריקאית על חשבון יריבותיו.

האם נראה הסכם בקרוב? "ברגע שהגדולים – טראמפ ונשיא סין – יסגרו ביניהם הסכם, כמו במשבר קובה ב-', הסיפור ייגמר ויגידו לאיראן להירגע", מסכם ד"ר תשובה.