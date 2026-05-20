מהלך ראיון לתוכנית דבר ראשון בהגשת משה מנס ושוקי סלומון סיפרה היוצרת והבמאית החרדית טלי אברהמי על האירוע הסוער שהתרחש בהרצליה, שבו ניסה הפעיל נאור נרקיס – יחד עם חבורתו – להיכנס בכוח להקרנת הסרט "מתנות גדולות" המיועד לנשים בלבד.

"מדובר באירוע נשי של יוצרת חרדית", הדגישה אברהמי. "הוא רכש כרטיסים מראש, קרא לפעילים נוספים להצטרף אליו, והגיע עם החבורה. בכניסה הבהירו לו שוב ושוב שמדובר באירוע לנשים, אך הוא בחר להתעלם ולזלזל במרחב הנשי".

לדבריה, למרות הניסיון, האירוע התנהל בסופו של דבר בשקט יחסי. נרקיס נכנס לאולם, אך חבריו עזבו כבר בתחילת הסרט. הוא עצמו נשאר עד הסוף, צפה בשקט ללא פרובוקציות, ולא הפריע לצופות. "מי שעמדה לידו הבהירה לו שאין פלאפונים, ועמדנו על זה. הוא לא יצר שום פרובוקציה בתוך האולם", סיפרה.

"הוא רוצה להילחם ב'פנאטים' – אבל מתעלם מאירועי נשים חילוניים"

אברהמי תקפה את המניעים מאחורי המהלך: "הוא חוזר שוב ושוב על התורה הפוליטית שלו – שמדובר בחבורה של פנאטים שיש להם מגדר וחוסר שוויוניות, והוא יילחם בזה. אבל מנגד, יש עשרות ומאות אירועים בכל עיר, מחלקות לקידום האישה, מועצה לקידום האישה ואירועי חודש האישה – כולם לנשים בלבד. למה דווקא אצלנו זה מפריע?"

היא השוותה לאירועים חילוניים: "בתל אביב יש יוגה ואירועים לנשים בלבד במימון עירוני. איפה הוא שם?"

על הסרט ועל יצירת תרבות חרדית נשית

"מתנות גדולות" הוא סרטה העשירי של טלי אברהמי – דרמה קומית מרגשת ומצחיקה שזוכה לתגובות נלהבות בקרב הקהל הנשי. בראיון סיפרה על עבודתה רבת השנים: "אנחנו מפיקות תוכן משלנו, מהמחנה שלנו. אנחנו רוצות להביא תכנים שכל אמא וכל מורה רוצה שהבת שלה תקבל – בצורה יהודית, כמו שהקב"ה רוצה".

על השאלה כיצד בונים עלילה עם דמויות גבריות בסרט לנשים בלבד, השיבה: "זה אתגר מעניין ולא פשוט, אבל אנחנו צולחות אותו בהצלחה. העלילה בנויה כך שהדמות הגברית לא נמצאת פיזית, ואין כאן התחפשות. הסרט מופק כולו על ידי שחקניות".

אברהמי הדגישה כי היא אינה מתנצלת על כך: "זה מה שאנחנו עושות – תיאטרון וקולנוע על תיאור הנשים, בדיוק כמו שיש תיאור גברים ביצירות אחרות".

אז מי הם נשות החינוך שמפקחות על הסטים שלה והאם מדובר בסרט חלילה או במוצג אור קולי, צפו בראיון המלא.