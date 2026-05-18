תינוק נהרג: המחדל של תעשיית הדרייברים

בין הדי פוליטיקה מבעבעת לטרגדיות שקורעות את הלב, תוכנית "דבר ראשון" והיום בהגשה זוגית של משה מנס ושוקי סלומון מגישה היום תמונת מצב מטלטלת של המגזר החרדי בנקודת רתיחה. בעוד הפרשן ישי כהן מתארח באולפן חושף את הקרע הבלתי ניתן לאיחוי בין "דגל התורה" לבנימין נתניהו ואת האמירות החריפות של הגר"ד לנדו בחדרים הסגורים, הרחוב החרדי מתעורר למציאות כואבת של מחדל ה"דרייברים" שגבה את חייו של תינוק רך.

וזה לא הכל: מה גורם לישיבה לדחות תלמיד מצטיין רק בגלל חשבון הבנק של הוריו, ואיך הגיבה היוצרת טלי אברהמי כשהפרובוקטור נאור נרקיס החליט "לפלוש" להקרנה לנשים בלבד? ולכותרות בהרחבה:

הגירושין מנתניהו? "הוא שקרן, לא מאמין לו"

במרכז התוכנית עמד הפרשן המדיני-פוליטי של 'כיכר השבת', ישי כהן, שהביא תיעודים וקולות היישר מתוך המערכת הפוליטית המבעבעת. לדבריו, השותפות ההיסטורית של החרדים עם בנימין נתניהו נמצאת בנקודת שפל חסרת תקדים.

החשיפה הדרמטית: כהן חשף כי במהלך פגישה של ח"כ משה גפני אצל ראש הישיבה הגר"ד לנדו, סיפר גפני כי ראש הממשלה מחפש אותו בטלפון. תגובת הגר"ד לנדו הייתה חריפה וחד-משמעית: "אני לא רוצה לשמוע אותו, הוא שקרן, לא מאמין לו".

סוף ה"גוש": החרדים כבר לא מוכנים להיות "בכיס" של הימין. "תפסיקו לזכור אותנו כגוש נתניהו", מצטט כהן את ח"כ פינדרוס. האכזבה מ"ממשלת הימין מלא מלא" – שהביאה דווקא לגזירות גיוס, ביטול סבסוד מעונות וקיצוץ בתקציבי הישיבות – פתחה לראשונה את הדלת לישיבה באופוזיציה או לשיתוף פעולה עם "גוש השינוי".

"הקדנציה הזו היא הקשה ביותר לציבור החרדי מאז קום המדינה. נתניהו הוא האמצעי, לא המטרה. אם המטרה – עולם התורה – נפגעת, האמצעי הופך ללא רלוונטי." (ישי כהן)

דמים בדמים נגעו: מכת ה"דרייברים" והתינוק שלא שב

בגזרה הכואבת של היום, עלתה לדיון הלווייתו קורעת הלב של התינוק אבינועם מאיר דוידזון ז"ל, בן חודש בלבד, שנהרג בתאונה הקשה בכביש 1. התאונה חשפה פצע מוגלתי בתוך המגזר: תעשיית ה"דרייברים" הלא חוקיים.

המחדל: נהג הרכב, "דרייבר" ללא הכשרה מתאימה, התנגש באוטובוס שעצר בשוליים. התינוק לא היה חגור בכיסא בטיחות. הנתונים המבהילים: בישראל פועלים כ-35,000 דרייברים פיראטיים (לעומת 25,000 נהגי מוניות מורשים). מדובר בשוק שמגלגל מאות מיליונים ב"כסף שחור", ללא ביטוח נוסעים ובאכיפה דלה של המשטרה ומשרד התחבורה.

תרבות חרדית תחת מתקפה: טלי אברהמי מול נאור נרקיס

גם עולם התרבות החרדי סער השבוע. היוצרת טלי אברהמי התארחה בתוכנית וסיפרה על הקרנת סרטה החדש "מתנות גדולות", אליה הגיע הפעיל נאור נרקיס בניסיון לייצר פרובוקציה בלב אירוע לנשים בלבד.

הפרובוקציה: נרקיס רכש כרטיסים וטען כי מדובר ב"הדרת גברים". אברהמי בחרה בצעד מפתיע: "אפשרנו לו להיכנס כדי שעם ישראל יראה את הפרצוף האמיתי שלו. הוא ישב באולם, יצא מהדלת האחורית ולא הצליח להרוס את החוויה".

המסר של אברהמי: "אנחנו רוצים לייצר תוכן כשר משלנו. בסרטים שלי אין גברים – זה אתגר מקצועי עצום לבנות עלילה כזו, אבל אנחנו צולחות אותו ברמה הגבוהה ביותר".

