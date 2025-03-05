'נוי סוכה' יצירת אסמבלאז' המשלבת שבעת המינים, רסיסי טילים, וחפצים מגיאורגיה, איטליה, דובאי ומפולין | תליון בצורת ארץ ישראל העשוי מכיפת ברזל וחנוכיית ענק ב'כיכר החטופים' | המזוזה שהעניק נתניהו לטראמפ | ראיון מגזין על אומנות ויצירה (זמן אומנותינו)
משנכנס אדר מרבים בשמחה ואנחנו בתוכנית הכנסנו את השמחה פנימה דרך ציור קיר פורימי ומשמח | איך הכל מתחיל, מה זה איירבראש והאם זה גרפיטי | היצירה עם משפחות החטופים | המגיש שהפתיע בכישרון המבוזבז | צפו ביצירה המתרקמת בלייב (דבר ראשון)
אמני מחאה חרדים וגלריות ליצירה יהודית • הקנסות שחוטף האומן שמצייר את שוק מחנה יהודה • הצעד המפתיע של מובילי תנועת התשובה • למה נעלם איש הגרפיטי מקרית ספר ומה התנאי שלו לראיון • על הומור חתרני ומסרים נוקבים בפרק 2 בסדרת האומנות