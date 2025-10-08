"זה א-לי ואנוהו": דרשו חז"ל שראוי לעשות כל המצוות בצורה נאה. סוכות זה זמן בו מהדרים ומקפידים בנוי הסוכה וארבעת המינים. ידוע במשך הדורות כיצד נהגו ישראל לקשט את הסוכה בצורה אומנותית ומיוחדת. כפי שגם בבניית המשכן נעשתה על ידי האומנים בצלאל בן אורי ואהליאב בן אחיסמך: "מִלֵּא אֹתָם חָכְמַת לֵב לַעֲשׂוֹת כָּל מְלֶאכֶת חָרָשׁ וְחשֵׁב וְרֹקֵם בַּתְּכֵלֶת וּבָאַרְגָּמָן בְּתוֹלַעַת הַשָּׁנִי וּבַשֵּׁשׁ וְאֹרֵג עֹשֵׂי כָּל מְלָאכָה וְחשְׁבֵי מַחֲשָׁבֹת", ומסביר האונקלוס: "אתן להם חוכמה לעשות את כל עבודת הנגרות והציור…"

בחג הסוכות יש ביטוי והזדמנות מיוחדת להדר, ליצירה ולאומנות. בכל תפוצות ועדות ישראל יש מסורות של יצירה יהודית מקורית, בכלי הקדושה ותשמישי המצווה. מבניית הסוכה וקישוטיה, קופסאות לאתרוג ואף פאר בארבעת המינים והאיגוד שלהם, כפי שהגמרא בסוכה מספרת על אנשי ירושלים, שהיו אוגרין את לולביהן בגימוניות של זהב.

בפרק זה משוחח משה מנס עם האמן הרב-תחומי אלי גרוס שיציג את מסע חייו המיוחד כאח למשפחה ברוכת ילדים מלאה באומנות ויצירה אל עולם ההיטק ואל הרגע שבו החליט לעבור אל עולם היצירה.

