תוכנית 'דבר ראשון' היום (שני), בהגשתו של משה מנס מביאה לכם את החדשות המרכזיות של היום שהיה, ראיונות חשובים ופינות קבועות שאתם לא רוצים לפספס.

והיום בתוכנית: דרמה כלכלית מטלטלת את הציבור הליטאי: עשרות אברכים, אנשים תבוניים ויראי שמיים, עם סימני שאלה גדולים אחרי שחלקם אף משכנו את דירת מגוריהם היחידה לטובת השקעה במכרות זהב באתיופיה. צבי טסלר מהמוקד הציבורי של רדיו קול חי, שערך תחקיר מקיף בנושא, בראיון נוקב עם סימני שאלה גדולים וסימני תשובה חד משמעותיים.

האם מדובר בהשקעה או בהימור מסוכן, האם יש מסמכים שמעידים על כדאיות ההשקעה ולמה אנשים מישכנו את הדירה שלהם בשביל להיכנס להשקעה הזו.

נציין כי בדקות האחרונות פרסם הפורום להגנת הצרכן החרדי מסמך מקיף עם שאלות ועידכון בנושא. במסמך דווח כי הפורום בדק את המיזם באופן נרחב, כולל פנייה לחברות בינלאומיות משלוש מדינות שהנפיקו את הדוחות הגיאולוגיים והעסקיים שעליהם התבססו מצגות הגיוס, וכן קיום דיונים מקצועיים והלכתיים עם רבנים בכירים וכלכלנים, שבסופם הוכנו שני דוחות מקצועיים עבור הפורום.

עוד נאמר כי "במהלך הדרך, כך נטען, הופצו שמועות ושקרים בשמם של חברי הפורום והרבנים, כאילו לא נעשו בדיקות כנדרש או שיש הכשר להשקעה, ולכן התקיימו ישיבות נוספות אצל רבנים ודיינים חשובים, אליהם הועברו הדוחות המלאים ונמסרו המסקנות בכתב. הפורום מדגיש כי למרות לחצים כבדים לפרסם ברבים את מסקנות הרבנים והמומחים, הוא נמנע מכך בשלב זה מתוך אחריות למשפחות המשקיעים, ומבהיר שהמשקיעים מתבקשים להיוועץ בגורמי מקצוע ובבתי דין עצמאיים – תוך קריאה שלא לנצל את העמימות לצורך פרסומי שקר בשם רבנים".

נציין כי פנינו לעה"ד של החברה ולמנהלה עד כה לא התקבלה תגובה. מה שכן נציין את מה שכתב לי אחד המשקיעים. לדבריו: "המנהל הוא אדם יקר מאד ובעיקר אדם ישר. העסק באתיופיה אמיתי לחלוטין ובשנה האחרונה אף זינק משמעותית מאד. קח בחשבון שמדובר בהקמת מפעל גדול מאד במדינה ובאזור נחשל מאד (בקושי מים וחשמל). כמו כל דבר מהסוג הזה יש עיכובים אבל לא משהוא קריטי ומסוכן יותר מבעבר בפרט שבשנה האחרונה העסק רק צמח וגדל לטובה בכל מיני עסקאות שנעשו שם. ברור שבחצי שנה הקרובה הוא עוד ידרש להמשך מימון אך מצד שני ברור שבעיתוי הנוכחי כתבות משמיצות ופוגעניות רק יורידו את כספי כל האברכים המשקיעים לטמיון".

עוד בכותרות:

המנהיג במשא דרמטי: "אנחנו היינו כאן תמיד"

במעמד קבלת פנים מרגש לשני בחורי ישיבה ששוחררו מהכלא הצבאי לאחר שנאסרו בגין לימוד תורה, נשא מרן ראש הישיבה הגרמ"ה הירש משא חריג ונוקב. בדבריו הסביר ראש הישיבה כי זכותנו על הארץ נובעת אך ורק מלימוד התורה: "אלף שנים רק אנשי תורה היו כאן... התורה היא הסיבה שיש מדינה בכלל". הגרמ"ה תקף את ה"חוצפה" של המבקשים לגייס את בני הישיבות והבהיר: ללא התורה, אין לנו קיום.

איראן בלהבות: "ח'אמנאי, אתה הבא בתור"

המבצע האמריקני הנועז בו נחטף רודן ונצואלה, ניקולס מדורו, שלח גלי הדף הישר לטהרן. המשטר האיראני נמצא בלחץ שיא; המטבע המקומי קרס בתוך שעות, ובכירים נמלטו לבונקרים תת-קרקעיים. ברחובות טהרן ואיספהאן המפגינים כבר לא מפחדים וזועקים: "מדורו בניו יורק, היעד הבא הוא איראן". תיעודים קשים המגיעים ממחוז אילאם מראים את הדיכוי האכזרי של המחאה, בזמן שהעולם ממתין לראות האם אפקט הדומינו יגיע למזרח התיכון.

ישראל שפירא משיב מלחמה: מי זילזל ב"רב ענן"?

בתחילת השבוע לעגו כלי התקשורת החילוניים להצבת המצבה של "רב ענן" בלב טבריה, תוך שהם מכנים זאת "קבר מומצא". אלא שההיסטוריון וחוקר ארץ ישראל, ישראל שפירא, לא נשאר חייב. בתיעוד מרתק הוא מוכיח כי כבר במאה ה-19 תיעד חוקר א"י הנודע אברהם משה לונץ את הקבר באותו מקום בדיוק. "אל תעשו צחוק מהמסורת", אומר שפירא, "המקורות כאן והם חד-משמעיים".

לסיום: מרעננים את הגוף והנפש ב"עין ורדה"

בין הדרמות הפוליטיות לתחקירים הכלכליים, ישראל שפירא לוקח אותנו למסע מרגיע למרגלות תל גזר. בתיעוד בלעדי מהמעיין הצלול "עין ורדה" (עין ירד), אנחנו מקבלים הצצה לפינת חמד נסתרת במרכז הארץ שמתמלאת בימים אלו ומציעה רגעי שקט של חיבור לטבע ולארץ ישראל.