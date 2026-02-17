משנכנס אדר מרבין בשמחה, ובתכנית "דבר ראשון" החלטנו להשאיר לרגע את החדשות הכבדות בצד ולצלול למציאות המקבילה - זו שבה קורים הדברים ההזויים, המצחיקים והמוזרים ביותר בעולם. בתוכנית המיוחדת אירחנו באולפן את המומחה לאסטרולוגיה יהודית וקבלה, יוסי עבדו, כדי להבין למה דווקא עכשיו זה הזמן להפוך את הגורל, וקינחנו בוויכוח המסורתי של האולפן - האם יוגה היא באמת ספורט?

צפו בתוכנית המלאה: [כאן יוטמע סרטון הווידאו של התוכנית]

חדשות הביזאר: כשהמציאות עולה על כל דמיון

את התוכנית פתחנו עם מקבץ של אירועים מהיממה האחרונה שמוכיחים שהעולם שלנו הוא לפעמים קומדיה של טעויות:

מדוע הזכיר שר הפנים הצרפתי את חג הפורים? ישראל גראדווהל | 18:27

תסמונת "זומבי ניווט" בבריטניה: נהג חלוקה של אמזון הפך לבדיחת הרשת לאחר שנסע בביטחון מוחלט הישר אל תוך נהר מקומי שוצף. הסיבה? "האפליקציה אמרה לי להמשיך ישר". הרכב והחבילות שקעו בבוץ, והנהג נאלץ להיחלץ בעזרת עוברי אורח. הלקח: בפעם הבאה שווייז אומר לכם "הגעת ליעד", כדאי לוודא שהיעד הוא לא אטלנטיס.

מעל המזל: הסודות הקבליים של חודש אדר ומזל דגים

אחרי הצחוקים, עברנו ל"דיבורים קדושים". יוסי עבדו הסביר לנו את המהות העמוקה של חודש אדר ומזל דגים (במיוחד בשנה מעוברת עם אדר ב') על פי ספר יצירה והקבלה היהודית:

חסינות מעין הרע: בניגוד לשאר המזלות, מזל דגים שוכן מתחת למים – בסתר. "מה דגים שבים מים מכסים עליהם ואין עין הרע שולטת בהם," מסביר יוסי. מי שנולד באדר, או פעולות שנעשות בחודש זה, זוכות להגנה מיוחדת מעין הרע בזכות ההסתרה הזו.

תחרות התחפושות, פסק ההלכה המפתיע, והספורט שמשגע את האולפן

רגע לפני סיום, יוסי הטיל פצצה הלכתית היסטורית כשהזכיר פסק של הרשב"א על מסכת מגילה (אותו שמע בשיעור של הרב מאיר אליהו), לפיו בעבר בחורי ישיבה היו מתחפשים לנשים ורוקדים מול הרבנים בפורים ללא מחאה על איסור "לא ילבש" - למרות שכמובן מדובר בדיון תיאורטי ואין זו קריאה למעשה בימינו (ובבקשה, אל תתחפשו לחיילות בבני ברק!).

רוצים לזכות בניתוח אישיות מלא?

אנחנו מכריזים על תחרות התחפושות של "דבר ראשון"! כתבו לנו בתגובות רעיונות לתחפושת זוגית עבור אלי ויוסי לאולפן. הרעיון הזוכה יזכה את המציע בניתוח גרפולוגי ואסטרולוגי אישי מקיף על ידי יוסי עבדו.

וכמובן גם פנינת הדף היומי של הרב אסף רצון.

ולסיום, הערת המערכת: תזכרו שיוגה זה כן ספורט. גם אם חלקנו מעדיפים להוציא אנרגיות עם מחבט טניס ולהזיע על המגרש, קמפיין ההכפשה נגד היוגה פה בתוכנית חייב להיפסק. מי שינסה לעשות יוגה, יגלה שזה קשה, מזיע, ומביא תוצאות.

צפייה (והאזנה) נעימה, וחודש אדר שמח!