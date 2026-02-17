השאלה שפתחה את התוכנית היא אולי השאלה המעסיקה את כולנו: איך אפשר להרבות בשמחה כשאתרי החדשות לא תמיד מאירי פנים?

הרב שנאור אשכנזי הציע זווית ראייה מרגשת דרך המגילה

בריאיון מרתק מסביר הרב: "כשמסתכלים על חלק אחד, בחיי היום יום, הוא נראה לא מובן או מצער. אבל בראייה כוללת, הקב"ה מוביל את הכל לגאולה." הרב הזכיר שגם במגילת אסתר עברו תשע שנים של "חדשות רעות" ואי-ודאות לפני שהכל התחבר לנס הגדול, שמוכר במגילה ומה הפסוק "עד דלא ידע" מלמד כל יהודי, את היכולת לשחרר שליטה, להבין שאנחנו לא מנהלים את העולם, אלא רק צריכים לקום בבוקר ולעשות את המקסימום שלנו בשמחה.

בין הומור למציאות: אורי צייטלין על ה"דמוניזציה" והשידוכים

הסטנדאפיסט ואיש הטוויטר אורי צייטלין הכניס לאולפן אנרגיה של חיוך, אך לא חסך בביקורת על האירועים האחרונים בבני ברק.

על הכוונת התקשורתית: צייטלין יצא נגד מה שהוא מכנה "דמוניזציה ארוכת שנים" של הציבור החרדי, וביקר את המעצרים הרנדומליים ברחובות בני ברק.

צייטלין יצא נגד מה שהוא מכנה "דמוניזציה ארוכת שנים" של הציבור החרדי, וביקר את המעצרים הרנדומליים ברחובות בני ברק. בין דיבור על עולם השידוכים ("אל תתפרסם לפני החתונה, זה יגמור אותך בהזמנות") לסיפורי פורים משעשעים, אורי הזכיר לנו שהשמחה האמיתית צריכה להגיע מהלב, לא מהצגות.

קריאה מהלב: "נפץ אחד עבורכם – הוא שדה קרב עבורי"

החלק המרגש והחשוב ביותר בשידור היה הריאיון עם שמיר בן-ניטה

מפורום "יהלומי הקרב". בעוד הילדים ברחובות נהנים מקפצונים, עבור אלפי לוחמים מדובר בסיוט מתמשך שמחזיר אותם אל שדה הקרב.