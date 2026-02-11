תוכנית 'דבר ראשון' היום (רביעי), בהגשתם של יוסי סרגובסקי ומשה מנס מביאה לכם את החדשות המרכזיות של היום שהיה, ראיונות חשובים ופינות קבועות שאתם לא רוצים לפספס.

המהפכה בבתי המשפט: הדיון עובר למקלדת

בשיחה מרתקת עם עורך הדין ניר שלום, מומחה למשפטי תעבורה, גילינו כי עולם המשפט עובר טלטלה דיגיטלית. אם עד היום נהג שביקש לערער על דו"ח או עבירת תנועה יכול היה להסביר את צדקתו מול שופט בשר ודם, מהיום המציאות משתנה.

"לא תוכלו לפגוש שופט פנים אל פנים," מסביר עו"ד שלום. הערעורים עוברים למתכונת של מיילים ומסמכים דיגיטליים. מצד אחד – חיסכון בזמן וביורוקרטיה, מצד שני – האם המחשב באמת יוכל להבין את הנסיבות האישיות של הנהג? כדאי שתתחילו לתרגל את כישורי ההקלדה שלכם, או פשוט לנהוג בזהירות יתרה.

ביטחון: "קלע דוד" מסמנת וי, נתניהו בדרך לטראמפ

על רקע המתיחות הגוברת מול איראן, במשרד הביטחון וברפאל נושמים לרווחה. סדרת ניסויים מורכבת במערכת "קלע דוד" הסתיימה בהצלחה "פנומנלית" (כמצופה מהודעות דוברות, מעולם לא שמענו על ניסוי שהסתיים ב"כמעט בסדר").

המערכת הוכיחה יכולת ליירוט טילי שיוט וכטב"מים, מה שמסביר את שינויי מסלולי הטיסה המוזרים בנתב"ג בשבוע שעבר. הניסוי בוצע בשיתוף האמריקנים והתבסס על לקחי המלחמה.

בינתיים בטהרן: חגיגות 47 שנים למהפכה האיסלאמית עם מפגני כוח ושריפת דגלים. בעוד הנשיא פזשכיאן מנסה להרגיע את הרוחות מבית, ראש הממשלה נתניהו ייפגש הערב בבית הלבן עם הנשיא טראמפ לדיון חירום על עתיד הגרעין האיראני.

תיק מוישי קליינרמן: החקירה מתהדקת?

בגזרת המאמצים להשבת הילד הנעדר מוישי קליינרמן, במחוז ש"י לא מרימים ידיים. בחודשים האחרונים בוצע ניתוח מחודש של כלל החשודים שעלו בתיק לאורך השנים.

גורם בחקירה מסר: "אנחנו יושבים היום על כל הדמויות שהיו חשודות אי פעם". צוותי חקירה מקבילים בוחנים כל פיסת מידע, כולל בדיקה מחודשת של אפשרויות יציאה לחו"ל. הציבור ממשיך להתפלל לבשורות טובות.

סיפור מזעזע: הדירה בנשר שהפכה למעבדת סמים

ווינט פירסמו את הידיעה על אחות אחראית בבית חולים בצפון, שהשכירה את דירתה בנשר. להפתעתה השוכרים הפכו את הבית למעבדת סמים ענקית עם חיבור פיראטי לחשמל. למרות שהמשטרה ניקתה אותה מכל חשד והכירה בה כנפגעת עבירה, הנזק הכלכלי כבד: 135,000 ש"ח של הרס מוחלט. "הדירה הפכה למזבלה," סיפרה בכאב.

טכנולוגיה: המטרייה שתטוס מעליכם

נמאס לכם להחזיק את המטרייה ברוח הירושלמית? המהנדס ג'ון טסה פיתח מטריה רובוטית שמרחפת מעל המשתמש באופן עצמאי. בעזרת מצלמת עומק ומחשב זעיר, המטרייה מזהה את מיקומכם ונעה איתכם בסנכרון מלא. פתרון מושלם למי שצריך ידיים פנויות לספרים או לשקיות מהשוק.

