בזמן שכולם עסוקים בשאלה האם תהיה מלחמה או לא מתחת לרדאר קרו דברים שישנו את פני המדינה. בתוכנית "דבר ראשון" עם משה מנס ויוסי סרגובסקי, אנחנו חושפים את מה שחשוב באמת: מהחלטת הקבינט ההיסטורית שמבטלת חוקים מתקופת המנדט הירדני, ועד למעצר ראש העיר שזעזע את הדרום. אל תחמיצו.

הדרמה ביו"ש: "הסכם אוסלו נקבר רשמית"

בתחילת התוכנית אירחנו את עו"ד אלישיב ברקוביץ, מומחה מקרקעין, לשיחה על מה שנראה כמו "רעידת אדמה" משפטית ביהודה ושומרון. הקבינט המדיני-ביטחוני אישר השבוע שורת החלטות דרמטיות שמשנות את כללי המשחק.

עו"ד ברקוביץ מסביר כי הצעד המרכזי הוא ביטול החוק הירדני שמנע במשך עשורים מיהודים לרכוש קרקעות באופן ישיר. "זהו מסמר נוסף בארון הקבורה של הסכמי אוסלו," אומרים גורמים בהתיישבות.

מה באמת קרה שם?

סוף לחיסיון: מרשמי המקרקעין ביו"ש, שהיו חסויים עד היום (בניגוד לשאר הארץ), נחשפים לציבור. המשמעות: שקיפות מלאה ומניעת הונאות ענק בקרקעות.

רכישה חופשית: לא עוד צורך בחברות קש או "היתר עסקה" מסורבל מהמנהל האזרחי. יהודים יוכלו לקנות קרקע ביו"ש בדיוק כמו בתל אביב.

ריבונות בשטח: הרחבת האכיפה הישראלית לשטחי A ו-B בנושאי מים וארכיאולוגיה – צעד שנתפס כחיזוק משמעותי של המשילות.

"הבולדוג" חושף: כך תצאו מהרשימה השחורה של הבנקים

האורח הבא שלנו, מרטין בוקסדורף, המוכר בכינויו "הבולדוג", הגיע לעשות סדר בכיס של כולנו. בוקסדורף, שמתמחה במקרים ה"קשים" של מסורבי משכנתא, לא עושה הנחות לאף אחד.

בשיחה חשופה הוא מסביר למה אנשים עשירים נופלים לפעמים להונאות ואיך דווקא פשיטות רגל יכולות להיות מקפצה לצמיחה.

"העשירון העליון לא עובד בשביל כסף, הוא גורם לכסף לעבוד בשבילו," אומר בוקסדורף. הוא מפרק את המיתוס סביב הדירוג הבנקאי ומסביר איך גם מי שקיבל "לא" מוחלט, יכול להגיע לדירה משלו ולבנות הון.

הכותרות שזעזעו את המדינה: שחיתות בשיא המלחמה

מיליונים נגנבו מכספי הסיוע למפונים יחידת להב 433 חשפה פרשיית הונאה חמורה. חשודים בהם המתגוררים בערים חרדיות בשיתוף עובדת מדינה, זייפו כתובות מגורים ליישובי קו העימות המפונים כדי לשלשל לכיסם במרמה מיליוני שקלים מהביטוח הלאומי. הפרשה מסתעפת, ובמשטרה חושדים כי מדובר ברשת מאורגנת שניצלה את הכאוס של המלחמה כדי "לעשות קופה" על חשבון אלו שאיבדו את ביתם.

סערה בכרם שלום: ליברמן ומלינובסקי חוסמים את המשאיות עליית מדרגה במאבק נגד הסיוע לעזה. חברי הכנסת של 'ישראל ביתנו' הצטרפו לפעילי 'צו 9' בחסימת מעבר כרם שלום. "הסיוע ההומניטרי הוא הדלק של החמאס," הצהירו במקום. המחאה התקיימה תחת אבטחה כבדה, מרחק קצר מהקרבות העזים ברפיח, כשהמסר ברור: לא עוזרים לאויב בזמן מלחמה.

