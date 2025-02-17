יו"ר הציונות הדתית ושר האוצר בצלאל סמוטריץ' תוקף הבוקר את הסכמות המדיניות שנחשפו בתוכנית 21 הנקודות: "זה חזרה מסוכנת לתפיסות שנכשלו בעבר" — ואמר כי יכריע בעמדה רשמית רק לאחר סדרת התייעצויות היום | "זו החמצה היסטורית של ההזדמנות הכי מוצדקת בעולם להשתחרר סוף-סוף מכבלי אוסלו... ולדעתי זה גם ייגמר בבכי" (פוליטי, מדיני)
שר האוצר סמוטריץ' נאם מוקדם יותר מעל דוכן המליאה - וחזר על משנתו בכל הנוגע לעסקת החטופים: "העסקה הייתה טעות קשה" | בהמשך טען: כי "שנה וחצי של כהונת הממשלה זה לא הרבה זמן - לתקן את שלושים שנות אוסלו" (כנסת, פוליטי)
יו"ר ש"ס השר אריה דרעי תקף את ח"כ איילת שקד, שהצהירה בראיון ל'כיכר השבת' כי "לא שוכחים לש"ס את אוסלו" ואמר, בסיור בבקעת הירדן, כי באותה תקופה היא "שיחקה אמא של שבת בגן". בתגובה, שקד צייצה את תמונתה בגן (חדשות)
העסקן החב"די חיים יעקב לייבוביץ במתקפה חריפה על אריה דרעי: "הוא זה שנתן את התמיכה לממשלת רבין. בלי דרעי לא היה אוסלו. הוא עוד מספר שהרב הכריח אותו להצביע בעד". דוברו של דרעי: "דרעי זרק את לייבוביץ מלשכת נתניהו והוא נוקם" (חדשות)
אריה דרעי ממשיך במגעים האינטנסיביים עם קהילת חב"ד במטרה להביא לסוף הסכסוך בינהם בעקבות הסכמי אוסלו. אמש (שני) בשעות הערב נפגש דרעי עם רבני חב"ד ואמר להם: "לא היה ולא נברא, אני לא עמדתי מאחורי הסכם אוסלו, אנחנו נמנענו, וגם בלעדי ש"ס ההסכם היה עובר"
בעוד גורמים בימין מחדדים את הססמאות נגדו, בימים האחרונים מנהל אריה דרעי מגעים עם גורמים בחסידות חב"ד הנחשבת לימנית, גורם בש"ס: "דרעי לא עשה את אוסלו" בנוסף למגעים הרשמיים בין הצדדים, דואג דרעי לשלוח רמזים של פיוס כלפי החסידות ומחנה הימין, ובימים הקרובים הוא אף צפוי להגביר אותם