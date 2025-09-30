יו"ר מפלגת הציונות הדתית ושר האוצר, בצלאל סמוטריץ', התייחס הבוקר (שלישי) להסכמות המדיניות שהוצגו במסגרת תכנית 21 הנקודות ולהסכם שהוסכם בבית הלבן. בסביבתו תיאר סמוטריץ' את המתווה כ"חזרה מסוכנת לתפיסות שנכשלו בעבר" ושלילת הישגים אסטרטגיים שנרכשו בשנים האחרונות.

"יש לי הרבה מה לומר, ואעשה זאת בע"ה לאחר שורת התייעצויות שאקיים היום", אמר סמוטריץ'. עם זאת הדגיש כבר כעת כי לדידו מדובר בהחמצה היסטורית: "לחזור אחרי ה־7 באוקטובר [...] לתפיסה הישנה של הפקרת ביטחוננו בידי זרים — זה כל כך 'אולד פשן' וחזרה לקונספציית אוסלו", צוטט.

סמוטריץ' תקף במיוחד את רעיון "שתי המדינות" והסעיפים שלפיהם פלסטינים ינהלו חלקים מההרצועה או יקבלו סמכויות אזרחיות, והזהיר מפני הקמת מנגנונים אזרחיים ומסגרות שהיו, לטענתו, חלק מהכישלון המדיני בעבר. לדבריו, מהלך כזה עלול, בין היתר, להוביל שוב לעימותים: "ולהערכתי זה גם ייגמר בבכי. ילדינו יאלצו להילחם שוב בעזה."

שר האוצר גם העלה ספקות משקיים: האם בתנאי הלחץ הבינלאומי, קמפיין החטופים ועייפות החומר אחרי שנתיים של לחימה — לא זהו המקסימום שניתן להשיג כעת? "נתייעץ, נשקול ונחליט בעזרת השם", סיכם סמוטריץ', אך הדגיש כי החגיגות סביב ההצהרות "מופרכות" מנקודת מבטו.

בהתייחסותו הוא שב וביקר תפקידים של שחקנים חיצוניים — כגון אימון משטרה פלסטינית בידי מדינות אזוריות או מעורבות של קטאר — וקראה להימנע מהחזרת מדיניות שדמה להעלאה על שולחן ההסכמות הקודמות. סמוטריץ' קרא למנהיגות להציג חזון מדיני ברור ולא לחזור על ניסיונות קודמים שלטענתו כשלו.

במגעים מאחורי הקלעים לומדים בכירים במפלגות את הפער בין ההצהרות הפומביות של נתניהו לתוכן התוכנית המלא — ובמרכז המחלוקת שתי סוגיות בעיניהם: סעיף החסינות למעורבים בפעולות טרור וסעיף המתווה נתיב למדינה פלסטינית "אם יושלמו רפורמות ברשות". כך לפי פרסום של העיתונאית דפנה ליאל בחדשות 12.

ממקורות בימין נמסר כי ראש הממשלה לא יביא את הסעיף על מדינה פלסטינית לאישור הממשלה במתכונתו הנוכחית, כדי לשמר את ההסכמות עם שר האוצר ולמנוע קרע קואליציוני מיידי.

לפני פגישת טראמפ–נתניהו התייחס ח"כ סמוטריץ' לסעיף זה והודיע: "לא יהיה שום אזכור ולו ברמז למדינה פלשתינית שתסכן את קיומה של ישראל. את רעיון המדינה הפלשתינית צריך להוריד מהשולחן לתמיד". בן גביר, שהגיע לפגישה קצרה עם נתניהו, הבהיר את התנגדותו לחנינה למחבלים, וטען כי הסעיף המוצע נוגע לחסינות למרצחים — מבחינתו גבול אדום.

מן הצד השני, שורת ראשי אופוזיציה ובראשם יאיר לפיד, בני גנץ ואביגדור ליברמן, הביעו תמיכה בתוכנית האמריקנית וקראו לאפשרות להשתמש בה ככלי להשבת החטופים ולסיום המלחמה. יו"ר הדמוקרטים חה"כ יאיר גולן אף כתב כי יש לתת "רשת ביטחון מלאה" לתוכנית, אך הבהיר כי תחושת השמחה תבוא רק לאחר שכולם יראו את החטופים בבית.