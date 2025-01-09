הבולדוג מייעץ: אל תיקחו יועץ עסקי שלא קשור לתחום שלכם גם אם מבטיח לכם הרים וגבעות | כך נופלים לרשימה השחורה של הבנקים | הצעד הדרמטי של סמוטריץ' שיקל על רכישת קרקעות | איך היועמ"שית אשמה בנוכלות החדשה שמתפרסמת היום (דבר ראשון)
תחקירן התוכנית פנה לכל חברי הכנסת החרדים, זה מה שהיה להם לומר | גם אתם חשבתם שבתוך הבקבוק האדום יש קטשופ? זהו שלא | האם טראמפ יפלוש צבאית לקנדה ופנמה? | 1 מכל 5 בני אדם בישראל חי מתחת לקו העוני ועכשיו גם ביטוח לאומי עולה | ככה הרוסים עבדו על האירנים והתוצאה קטלנית | וגם למה יפנים שילמו 1.3 מליון דולר על טונה במים (דבר ראשון)