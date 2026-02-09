בימים האחרונים המערכת הפוליטית והביטחונית סוערת סביב החקירה הדרמטית של אחיו של ראש השב"כ, דוד זיני. בעוד הפרטים בחקירה, באולפן 'כיכר השבת' התארח עידו נורדן, יו"ר 'פורום הבכירים' ומחבר הספר "בעל הבית" על שלטון הפקידים, לשיחה פתוחה על מה שקורה מאחורי הקלעים של מערכות אכיפת החוק.

"אדם ישר וערכי - החשדות לא מסתדרים"

נורדן, שמכיר את הנחקר באופן אישי, פותח בדברים נחרצים: "אני מכיר אדם ישר, ערכי, אידיאליסט. זה לא הבן אדם שיעשה מעשים כאלו בשביל כמה שקלים. נכון, 'אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא', הכל יכול לקרות, אבל יש פה שאלה עמוקה יותר: למי אנחנו נותנים אמון – לאדם עם חזקת חפות מוצקה או למערכת שכבר הוכיחה שהיא יודעת להשתמש בכוח שלה בצורה עבריינית?"

נורדן מזכיר מקרים קודמים שזעזעו את הציבור: "ראינו את תת-אלוף אורן סולומון, גיבור שנלחם ב'נובה' והציל מאות, נשלף מהבית כאחרון העבריינים רק כי הממצאים שלו בתחקירים לא מצאו חן בעיני הפיקוד הבכיר. ראינו את קצין המילואים באילת שרעולי פנים פרצו לחדרו עם נשקים שלופים. המערכת הזו מפעילה כוח לא מידתי כדי להיפרע ממי שהיא רוצה".

הסעיף שהפך ל"שעון חול"

הדרמה האמיתית, לדברי נורדן, טמונה בכתב המינוי של ראש השב"כ עצמו. "לפני כמה חודשים, ועדת המינויים הכניסה סעיף חסר תקדים (סעיף 14): אם תהיה חקירה נגד מי מקרוביו של דוד זיני – עליו להתפטר. בדקנו בנציבות, הערה כזו לא ניתנה מעולם לאף מועמד בשירות המדינה. לא למפכ"ל ולא ליועמ"שית".

"כבר אז", אומר נורדן בכאב, "היה מי שאמר: 'חכו, שעון החול התחיל לתקתק'. ברגע שהכניסו את הסעיף הזה, היה ברור שמישהו רק מחכה להזדמנות לפתוח בחקירה נגד קרוב משפחה כדי להפיל את ראש השב"כ. עכשיו זה קרה. סימני השאלה כבדים מנשוא".

"המדינה זה הם - לא נבחרי הציבור"

נורדן דוחה את הטענה שמדובר בתיאוריות קונספירציה: "הדיפ-סטייט הוא לא קבוצה של אנשים בחדר אפוף עשן. זו מערכת של לחצים והשתקה. הייתי שם, גם אני הטלתי על עצמי מגבלות כי ידעתי שאם אגיד משהו 'לא נכון' – יקטלגו אותי כקיצוני ומשיחי".

לדבריו, המנגנון הזה הוא שגרם למחדלי השבעה באוקטובר: "איך יכול להיות שמידע קריטי על חטופים, שגדי אייזנקוט מעיד עליו כסופר-חשוב, לא מגיע לראש הממשלה? יש אנשים במערכת שחושבים שהמדינה זה הם, ומרשים לעצמם להעלים מידע מהדרג הנבחר".

הבשורה: חוק חדש לשינוי שירות המדינה

למרות הביקורת הקשה, מנס מבקש משהו אופטימי ונורדן מספר כי 'פורום הבכירים' שבראשותו מגבש חוק חדש שישנה את פני שירות המדינה: "אנחנו שמים על השולחן חוק שיפתור את החולאים האלו. היום האחריות אצל הנבחרים אבל הסמכות אצל הפקידים – אנחנו חייבים להחזיר את הסמכות לנבחרי הציבור".

נורדן מסכם בדוגמה מהכיס של כולנו: "כולנו מרגישים את יוקר המחיה. שר הכלכלה לא מצליח להזיז את ראש רשות התחרות שלא נלחמת במונופולים, והציבור משלם. הגיע הזמן להגיד עד כאן".