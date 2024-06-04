יו"ר פורום הבכירים חושף את המקומות בהם הדיפ-סטייט שולטים בנבחרי הציבור שלנו | האם טראמפ צודק בכך שלכל אחד יש עבר בעייתי? | הניסיון של המחבלים להתחמק מחיסול והשאלה שנשאל הרב זילברשטיין על ניתוח קוסמטי | איך תהפכו לחוקרי מז"פ ותגלו איזה ילד עשה את הנזק בבית (דבר ראשון)
לוחמי שייטת 13 כבר הכינו את התוכנית לחילוץ החטופים ושני אלופים אישרו אותה | ברגע האחרון, הרמטכ"ל לא אישר את הפעולה הנועזת בשל הסיכון העצום שהיה כרוך בה | צה"ל: "לא היה מידע קונקרטי על מיקום החטופים" | הפרטים נחשפו בספרו החדש של עדו נורדן (חרבות ברזל)