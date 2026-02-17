מדוע הזכיר שר הפנים הצרפתי את חג הפורים? 

שר הפנים של צרפת הורה למושלי המחוזות לגייס את כוחות האכיפה לצורך אבטחת בתי הכנסת ומוסדות הקהילה לקראת חג הפורים שיחול ב-3 במרץ.

על פי הנחיית המשרד, על המפקדים בשטח ליצור קשר ישיר עם האחראים על האתרים השונים ולבצע הערכות מצב ביטחוניות מדוקדקות. המערך המבצעי יתבסס על נוכחות גלויה ומוגברת של כוחות הביטחון בפרט בשעות ההגעה והעזיבה של המאמינים, כאשר סיורי משטרה יאבטחו את המקום בזמן ההתקהלויות.

לצורך המשימה יגויסו שוטרי המשטרה הלאומית והעירונית, ובמידת הצורך ישולבו גם חיילים מיחידת סנטינל. רמת האבטחה והיקף פריסת הכוחות יותאמו לרמת הסיכון כפי שתוגדר על ידי שירותי המודיעין הטריטוריאליים. הצעדים שיינקטו זהים במתכונתם לאלו המיושמים בעת אבטחת מוסדות הדת הקתוליים במדינה.

היערכות זו מגיעה לקראת הגעת קהל רב לבתי הכנסת לצורך התפילות וקריאת המגילה שתתקיים לאורך היום ואף הוזכרה במסמך הרשמי. כמו כן צוין במסמכי משרד הפנים כי מסיבות יאורגנו בנוסף לכבוד הילדים, בבתי הכנסת ולעיתים במקומות אחרים, דבר המצריך שמירה על סדר ציבורי וביטחון המשתתפים בכלל מוקדי הפעילות.