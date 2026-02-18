תושב שכונת עוני בעיירה ספרינגס, מזרחית ליוהנסבורג, הצית בהלה לזהב לאחר שטען כי מצא חלקיקי זהב בזמן שחפר במכלאה פתוחה המשמשת לבקר.

מאז הגילוי המקרי לפני מספר ימים, פשטו עשרות בני אדם על האזור המגודר שבו שהו הפרות בעבר, כשהם חמושים במכושים, אתים וצלחות לסינון עפר, בתקווה למצוא את המתכת היקרה ולהתעשר, כך לפי סיפור שהובא ברשת BBC.

ההתלהבות באתר נובעת מהפער הכלכלי העצום באזור. גרם אחד של זהב נמכר בשוק השחור בכ-100 דולרים, סכום משמעותי במדינה שבה שכר המינימום החודשי עומד על כ-368 דולרים בלבד.

אחד החופרים באתר הסביר את המניע לפעילות: "זה העיסוק היחיד שאנחנו מכירים. זה הציל רבים מאיתנו ממעצר בגין ביצוע פשעים חמורים ואלימים". חופר אחר, אב לשני ילדים שביקש לשמור על עילום שם, הוסיף: "אנחנו יודעים שזה לא חוקי. אנחנו רוצים שהממשלה תיתן לנו אישורי כרייה כדי שנוכל לעבוד ולשלם מסים".

ספרינגס הייתה בעבר עיירת כרייה משגשגת, אך המכרות הרשמיים בה נסגרו לפני שנים בשל עומק הפירים שהפך את המשך העבודה לבלתי כלכלי.

כעת, האזור מוצף במהגרים, בהם רבים ממדינות שכנות כמו לסוטו, המנסים את מזלם בחפירה ידנית. עם סיום יום הלימודים, נצפו גם ילדים המגיעים לאתר לאחר שהחליפו את מדי בית הספר, כדי לסייע להוריהם בחיפוש בתוך הבורות שנפערו במכלאה.

הפעילות מתבצעת בתנאים מסוכנים ובאמצעות חומרים רעילים כמו כספית ונתרן ציאניד המשמשים להפרדת הזהב. משרד המשאבים המינרליים של דרום אפריקה גינה את הכרייה וציין כי "חפירה בלתי מבוקרת עלולה להוביל לחוסר יציבות של הקרקע, מה שמעמיד קהילות סמוכות ובעיקר ילדים בסיכון משמעותי לפציעה או לאובדן חיים". הרשויות הזהירו כי הקרקע באתר הפכה לבלתי יציבה ומסוכנת למעבר.

נשיא דרום אפריקה, סיריל ראמפוזה, הודיע לאחרונה על פריסת כוחות צבא כדי לסייע למשטרה במאבק נגד כנופיות פשע המארגנות כרייה בלתי חוקית, המכונות "זאמה זאמה". בעוד שבאזור ספרינגס טרם דווח על מעורבות של ארגוני פשיעה חמושים, הממשלה הבהירה כי היא רואה בפעילות בגוגולטו הפרה של החוק ונזק לסביבה. בינתיים, הבהלה לזהב - נמשכת.