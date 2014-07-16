'נוי סוכה' יצירת אסמבלאז' המשלבת שבעת המינים, רסיסי טילים, וחפצים מגיאורגיה, איטליה, דובאי ומפולין | תליון בצורת ארץ ישראל העשוי מכיפת ברזל וחנוכיית ענק ב'כיכר החטופים' | המזוזה שהעניק נתניהו לטראמפ | ראיון מגזין על אומנות ויצירה (זמן אומנותינו)
מטח רקטות כבד שטרם נראה כמותו מאז תחילת מבצע "צוק איתן" ברצועת עזה שוגר הבוקר לעבר כל אזור המרכז והשרון • אזעקות החרידו את תל אביב, בני ברק, פתח תקווה, הרצליה, רעננה וערים נוספות • לפחות ארבע רקטות יורטו על-ידי כיפת ברזל • מספר נפגעי חרדה טופלו • לראשונה רסיסים נפלו בלב העיר בני ברק - ב"מרכז חסידי ויז'ניץ" ברחוב שלמה המלך ובסמוך לבית ספר ברחוב גניחובסקי (בארץ)