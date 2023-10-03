כוחה של אומנות נאיבית ויצירה יהודית | בראיון חג מיוחד לוקח אותנו האמן החסידי יחיאל אופנר אל רגעי האפילה בקיבוצים בעוטף עזה ואל הקתרזיס שטלטל את בני משפחות הנרצחים | האם כל אחד יכול לצייר והציורים שריגשו בתערוכות אומנות מופלאות (זמן אומנותינו)
אמני מחאה חרדים וגלריות ליצירה יהודית • הקנסות שחוטף האומן שמצייר את שוק מחנה יהודה • הצעד המפתיע של מובילי תנועת התשובה • למה נעלם איש הגרפיטי מקרית ספר ומה התנאי שלו לראיון • על הומור חתרני ומסרים נוקבים בפרק 2 בסדרת האומנות
אמנות או וונדליזם? מי מצייר על הקירות ברחובות ומדוע? ואיך עושים כתובות ענק על בניינים • איך פשקווילים הפכו לאומנות מחאה והאם מרוויחים מזה כסף • סיור במעוז היצירה, ביקור בגלריות ושיחה עם חוקרי תרבות • וגם 'הכתובת על הקיר' בנביא יחזקאל (מגזין)
"קיבלתי עוד ועוד תשובות של "לא". שלחתי ציורים לעיתון וביקשתי שיפרסמו גם בלי תשלום" מספר הצייר ואמן היצירה בחול אהרן זאב ברנשטיין • אז איך התחביב הפך להצלחה? ואיך הפך את הידע המקצועי לפרנסה בהופעות באירועים? וזאת הסיבה שכל אחד יכול • ובונוס: יצירה מיוחדת לגולשי 'כיכר' (VOD)
"זמן אומנותינו", תוכנית מיוחדת באולפני 'כיכר השבת' לכבוד חג הסוכות; משה מנס מארח אנשי אומנות חרדים לשיחה על יצירה, אומנות וחרדיות | בתוכנית השניה: מוישי קופמן - אמן חרדי צעיר שמתפרנס מציורי קיר | מה היא אומנות? האם להשתמש במקרן או שבלונות זו התגנבות? איך הופכים את הפקשוש - ליצירה ומה ההבדל בין ציור קיר לגרפיטי? • צפו בריאיון (אולפן)